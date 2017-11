Droom je van een walk-in closet maar heb je er de ruimte niet voor? Ga aan de slag met deze tips. Wij selecteerden dé musthaves om je kleding, schoenen en accessoires op hun best te showen.

VIVA samen met VT wonen

Kledingrek

Je favoriete jurk hoef je niet te verstoppen in een kast. Hang hem over een mooi kledingrek. Ook handig om ’s avonds je kleren overheen te gooien voordat je naar bed gaat. Of hang er kledinghangers aan met al je favoriete kledingstukken. Heb je meer ruimte, dan koop je een grote als eyecatcher, maar er zijn ook mooie smalle exemplaren.

Lekker licht

Verlichting is dé sfeermaker in elke ruimte. Een chic exemplaar geeft je slaapkamer een glam look. Liever wat strakker? Wij zijn fan van minimalistische, staande lampen. Die kun je overal neerzetten.



Wie is de mooiste van het land?

Voordat je de deur uit rent ’s ochtends, check je nog gauw even je outfit in een lekker grote spiegel. Voor een smal exemplaar vind je makkelijk een plekje. Toch wat krap behuisd? Hang hem dan achter je deur.

Like Imelda

Zet je schoenen in een ladderkast, ze mogen tenslotte gezien worden. Heb je niet zo veel schoenen dat je er een hele kast mee kan vullen, dan kun je hem ook gebruiken om je favoriete foto’s of andere mooie spullen in te zetten.

Romantisch avondje

Je slaapkamer is dé plek voor romantiek. En daar hoort kaarslicht bij, in mooie kaarsenhouders. Of je nu een witte minimalistische slaapkamer hebt of juist een bonte verzameling van spullen: kaarsen maken het warm en knus.



yaco kledingrek popsicle pink - roze 199,20 Bestel yamazaki hanger rack 2.0 kledingrek - zwart 87,20 Bestel laforma kelley tafellamp metaal 50 cm - goud 63,96 Bestel flexa kids monty tafellamp ø 17 cm - wit 120,80 Bestel laforma drop spiegel - wit 99,20 Bestel laforma belamo ladderkast - planken 384,- Bestel laforma howe kaarsenhouders set van 2 - metaal 28,80 Bestel

Meteen bestellen

Wil je meteen aan de slag? Goed nieuws: bij het meest veelzijdige woonmerk van Nederland – vtwonen.nl – koop je tot en met 22 november heel veel slaapkameritems met 20% korting. In deze unieke one stop shop vind je niet alleen heel veel woonproducten, maar ook inspiratie en praktische informatie. Wees er snel bij, want op = op!