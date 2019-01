6 fabels en feiten over gezond eten

Goed eten lijkt soms makkelijker gezegd dan gedaan. Want welke producten zijn nou écht goed voor je? En welke kan je toch maar beter vermijden? Reclames maken je wijs dat veel producten prima passen in een gezond eetpatroon, maar dit is niet altijd de waarheid. Daarom komen het Voedingscentrum en VIVA met 6 fabels en feiten over eten.

1. Brood is een dikmaker

– Fabel

Veel mensen dat je dik wordt van brood. Dit is niet waar. Met name het smeersel en het beleg zijn daar verantwoordelijk voor. Kies daarom de volgende keer niet voor je o zo geliefde chocoladepasta als je een (volkoren) boterham smeert, maar voor 100% pindakaas. Net zo lekker en je krijgt een stuk minder suiker binnen. Ook fijn: pinda’s zijn van alle noten het meest milieuvriendelijk om te verwerken.

2. Groentechips zijn beter voor je dan normale chips

– Fabel

Het klinkt heel gezond, maar groentechips zijn niet gezonder voor je dan gewone chips. Sterker nog: in beide soorten zit veel zout. Je kunt daarom beter een handje ongezouten noten nemen in plaats van een bakje chips. Dit scheelt meteen ook weer voor het milieu, aangezien chips moeilijker te maken is dan noten.

3. In kaas zit veel ongezonde vetten

– Feit

Kaas levert belangrijke voedingsstoffen, maar het bevat ook veel verzadigd vet en zout. Dit vergroot het risico op hart- en vaatziekten. Beter is daarom hüttenkäse of zuivelspread. Dan krijg je minder verzadigd vet binnen. Voor hüttenkäse is ook veel minder melk nodig dan bij het maken van kaas.

4. Als je gezond wilt eten, kun je het beste vruchtensap drinken in plaats van frisdrank

– Fabel

Het lijkt een stuk gezonder omdat je meteen ook fruit binnenkrijgt, maar qua calorieën verschilt een glas vruchtensap nauwelijks van een glas cola of sinas (ongeveer 105 kcal per glas van 250 ml). Er zitten namelijk veel suikers in. Kies in plaats van een glas vruchtensap daarom vaker voor thee of water. Kraanwater heeft geen verpakking en vrachtwagens nodig om het te vervoeren, dus is het een duurzame manier van consumeren.

5. Veel rood vlees eten is ongezond

– Feit

Een mals stuk rood vlees is lekker, maar niet heel gezond. Volgens de Gezondheidsraad is er een aannemelijk verband tussen een hoge consumptie van rood vlees en het risico op een beroerte, diabetes, darmkanker en longkanker. Vooral ham en worst bijvoorbeeld zouden de boosdoeners zijn. Daarom is het goed om minder vlees te eten. Het advies is om niet meer dan 500 gram vlees per week te consumeren, waarvan maximaal 300 gram rood vlees. Dit is gunstig voor je gezondheid én het milieu, want varkens en koeien hebben het meeste land, voer, energie en water nodig van alle dieren.

6. Soep is gezond voor je

– Deels feit, deels fabel

Als je in de supermarkt het etiket van een kant-en-klare soep leest lijkt het alsof de soep boordevol groenten zit, maar vergeet niet: daarnaast staat het ook stijf van de suikers en het zout. Maak daarom altijd je soep zelf, of kies in plaats daarvan voor een salade. Met een zelfgemaakte soep of salade weet je tenminste wat je eet. En een salade is lekker vers en heeft geen bereiding nodig. Soep moet je daarentegen nog koken, wat energie kost.

Ben jij klaar voor de Eetwissel?

Gezond eten bereik je niet per se via een dieet. Door geleidelijk aanpassingen te doen in je bestaande voedingspatroon, kom je ook al een heel eind. Vandaar dat het Voedingscentrum iets nieuws introduceert: de Eetwissel. Je wordt uitgedaagd om tijdens de hele maand januari dagelijks van iets wat relatief ongezond is over te gaan op iets gezonds, het liefste uit de Schijf van Vijf.

Ook VIVA-hoofdredacteur Debby is al een week bezig met de Eetwissels. Ben je benieuwd naar haar ervaringen en welke tips ze heeft om ook na de maand januari gezond te eten? Je leest het in VIVA 4, die vanaf de volgende week in de winkel ligt.

Check hier nog even alle Eetwissels die het Voedingscentrum voor je heeft bedacht.