Schoonmaken is niet bepaald het leukste klusje in huis. Vooral in het weekend zijn er genoeg dingen te bedenken die je liever doet (denk aan een Netflixserie kijken, een etentje buiten de deur of een dagje shoppen). Gelukkig is er een manier om het schoonmaken zo makkelijk mogelijk te maken, zodat je binnen een mum van tijd klaar bent: gebruik natuurlijk schoonmaakazijn.

VIVA samen met Groenland Natuurlijk Schoonmaakazijn

Azijn bestaat al duizenden jaren. Niet zo gek dat het nog steeds volop gebruikt wordt, want het middel heeft alleen maar pluspunten. Het is biologisch afbreekbaar, goedkoop en kan voor allerlei schoonmaakklusjes gebruikt worden. Bijvoorbeeld als…

1. … Je waterkoker ontkalkt moet worden. Vul de waterkoker met vier delen water en een deel schoonmaakazijn (ongeparfumeerd) en zet hem aan. Als je ziet dat de waterkoker kalkvrij is spoel je hem uit met schoon water. Herhaal dit totdat de waterkoker niet meer naar azijn ruikt.

2. … Je de ramen streeploos schoon wilt maken. Doe een flinke scheut schoonmaakazijn in een emmer met lauw water en spons de ramen goed af. Vergeet niet om meteen ook de kozijnen en vensterbanken mee te nemen. Daarna de ramen goed droog zemen.

3. … Je geurtjes wil laten verdwijnen uit de magnetron. Warm een kopje azijn op door het een minuut aan de kook te brengen in de magnetron. Neem daarna de magnetron af met een doek, en voilà, niemand zal doorhebben dat je er je eten in hebt opgewarmd!

4. … Je het toilet wilt schoonmaken. Ook je toilet is zo schoon met schoonmaakazijn. Kies een schoonmaakazijn met een lekkere geur, zoals de Lavendel, Citroen of Eucalyptus van Groenland Natuurlijk Schoonmaakazijn . Wat je daarna alleen nog maar hoeft te doen is elke avond een goede scheut in het toilet te gooien. Laat het een nacht staan en je zult zien – de volgende ochtend is je toilet weer fris en schoon.

5. … Je de kraan in de badkamer wilt ontkalken. Meng een scheut azijn met water en maak met een spons de kraan schoon. Vergeet niet na te spoelen met water en de kraan droog te zemen.

6. … Je de tuinmeubels schoon wilt maken. Heb je tuinmeubels van hout of kunststof? Ook dan is schoonmaakazijn je lifesafer. Kies een warme lentedag uit om het klusjes te klaren en doe in een emmer water een flinke scheut schoonmaakazijn om de meubels schoon te maken.

En zo zijn er nog veel meer momenten te bedenken waarop schoonmaakazijn je lifesafer is. Wist je bijvoorbeeld ook dat je schoonmaakazijn kan gebruiken als wasverzachter? En het als een kleurbeschermer kan werken voor nieuwe kleding? De mogelijkheden zijn eindeloos. Zorg er daarom altijd voor dat je een fles schoonmaakazijn in huis hebt staan.

Groenland Natuurlijk Schoonmaakazijn

Met Groenland Natuurlijk Schoonmaakazijn denk je niet alleen aan je eigen huishouden, maar ook aan het milieu. Dat komt omdat natuurlijke grondstoffen aan de basis staan van dit milieuvriendelijke schoonmaakmiddel. En ook is aan de verpakking gedacht – de flessen zijn namelijk gemaakt van gerecycled PET materiaal.

Er zijn zes varianten te koop van Groenland Natuurlijk Schoonmaakazijn: Original, Lavendel, Citroen, Bloemen, Oceaan en Eucalyptus. Wil je meer informatie over de producten? Neem dan een kijkje op de website.