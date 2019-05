6 redenen waarom je vaker zou moeten masturberen

Masturberen: we doen het allemaal, maar hebben het er eigenlijk nauwelijks over. En dat terwijl masturberen oneindig veel voordelen heeft. Daarom: 6 redenen om vaker in je eentje tot een hoogtepunt te komen.

1. Masturberen ontspant

Ervaar jij veel stress in je dagelijks leven? Zorg er dan voor dat je minstens één keer per dag masturbeert. Masturberen verhoogt namelijk de hormoonproductie, wat – je raadt het al – ervoor zorgt dat je lichaam ontspant, je stresslevel verlaagt en je humeur verbetert.

2. Masturberen maakt in slaap vallen makkelijker

Door zo nu en dan te masturberen val je makkelijker in slaap en slaap je dieper. Ook zijn er wetenschappers die beweren dat masturbatie helpt tegen het ‘restless legs syndroom’, een slaapstoornis waarbij je benen rusteloos zijn en constant bewegen.

3. Masturberen versterkt je spieren

Als je een orgasme hebt, trekken je bekkenbodemspieren zich een aantal keren ritmisch samen. Hoe vaker je klaarkomt, hoe meer je deze bekkenbodemspieren traint. Hierdoor zou je minder last hebben van ongewild urineverlies.

4. Masturberen vermindert PMS-klachten

Hoofdpijn, krampen, buikpijn: ongesteld zijn is geen pretje. Maar gelukkig is er een manier om het leed te verzachten: masturbeer wat vaker voordat je ongesteld wordt. Dit zou je PMS-klachten namelijk iets kunnen verlichten.

5. Masturberen voorkomt infecties

Dit heeft allemaal te maken met het tenting-effect. Als je klaarkomt trekt je baarmoederhals samen en zet je vagina uit. Vervolgens scheidt de vaginawand veel vocht uit, waardoor de zuurtegraad in je vagina verhoogt. Op deze manier worden schadelijke bacteriën afgevoerd uit het lichaam en heb je minder kans op infecties.

6. Masturberen geeft je zelfvertrouwen

Tijdens het masturberen komt dopamine, oxytocine, serotonine en endorfine vrij in je hoofd, stofjes waar je blij van wordt. Serotonine heeft nog een groot voordeel: je krijgt er een zelfverzekerd gevoel van. Dit kan nog van pas komen tijdens de volgende vrijpartij met je partner!

