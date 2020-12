6 vragen vanuit de redactie over stoppen met roken

Wat is de beste manier om te stoppen met roken? Is dat cold turkey of met behulp van een stopmethode? Milly Neuman, medewerker Stoplijn ikstopnu.nl van het Trimbos-instituut, geeft antwoord op deze en nog vijf vragen over stoppen met roken.

VIVA samen met de Rijksoverheid

Hoe lang duurt het voordat m’n longen hersteld zijn?

‘Als je stopt met roken, beginnen je longen meteen aan een grote schoonmaak. Na 72 uur kun je al makkelijker ademen, na een maand werken je longen beter en adem je soepeler. Je gezondheid verbetert snel, dat merk je ook aan je conditie. Longen worden nooit zo schoon als iemand die nooit gerookt heeft. Maar na 10 jaar stoppen ben je wel dichtbij iemand die nooit gerookt heeft! Stoppen met roken heeft daarnaast ook een positief effect op onder andere je bloeddruk en je vruchtbaarheid.’

Ze zeggen dat je altijd verslaafd blijft. Is dat echt zo?

‘Veel mensen realiseren het zich niet, maar nicotine is na heroïne en crack de meest verslavende stof. Het lukt bijna iedereen om met de verslaving te stoppen, maar hij blijft wel op de achtergrond sluimeren. Om een verslaving te doorbreken, is het daarom belangrijk om nieuw gedrag aan te leren. De lichamelijke verslaving dooft uit en komt in een soort slaaptoestand. Veel mensen die stoppen, denken dat ze na een tijdje op een feestje wel weer een sigaret kunnen roken. Maar dan wordt de verslaving juist weer geactiveerd.’

Werkt stoppen met een stopmethode beter dan cold turkey?

‘Onderzoek heeft laten zien dat begeleiding door een stopcoach of huisarts in combinatie met nicotinevervangers of medicatie, de grootste slagingskans geeft. Maar er zijn ook veel mensen die cold turkey stoppen en daar de voorkeur aan geven. Bij het stoppen met roken is het belangrijk dat je een manier vindt die bij je past. Stoppen met roken is voor iedereen anders.’

Moet ik vrienden die roken mijden?

‘Meeroken is schadelijk voor je gezondheid, dus in de rook van je vrienden heb je de voordelen van het stoppen niet. Ook als rokende vrienden voor jou een aanleiding zijn om te gaan roken, kun je ze beter even mijden. Wil je toch afspreken? Bereid je dan goed voor, zodat je niet in de verleiding komt om te roken. ’

Kan ik in het weekend wel een sigaretje opsteken?

‘De sigaret is gemaakt om je verslaafd te maken. Er is geen garantie dat je het kunt blijven beperken tot de weekenden. En er is geen veilige ondergrens voor roken. Je kunt je ook afvragen waarom je dat zou willen? Omdat het gezelliger is met een sigaret? Maar als je niet rookt, proef je meer, ruik je lekkerder en heb je vaak een beter seksleven.’

Wat kan ik doen als ik stop, maar mijn partner blijft roken?

‘Stoppen met roken doe je voor jezelf en lukt alleen als je er zelf volledig achter staat. Als je partner blijft roken, praat er dan eens over. Wist je dat acht van de tien mensen willen stoppen met roken? Samen stoppen is leuker en makkelijker. Blijft hij (of zij) toch roken, dan is het wel zo fijn als hij dat buiten doet, zodat je er minder last van hebt en minder snel in de verleiding komt om er zelf een op te steken.’

Heb je ook een vraag over stoppen met roken, bel dan de Stoplijn: 0800 1995

Geef je op voor begeleiding door een Stopcoach

Wist je dat je hulp kunt krijgen van een stopcoach als je wilt stoppen met roken? Die helpt je met persoonlijke begeleiding jouw verslaving overwinnen. Wil je graag stoppen met hulp van een stopcoach* en je ervaring delen in VIVA? Stuur dan kort je verhaal naar redactie@viva.nl.

* Het traject loopt via de basisverzekering

Dit artikel is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid