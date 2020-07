6x de leukste zomerfilms voor tijdens de minder zomerse dagen

De zomer is inmiddels in volle gang. Maar in Nederland is het niet elke dag zonneschijn wat de klok slaat. Daarom verzamelden we 6 heerlijke films om thuis van te genieten op de minder zomerse dagen.

Little Women

Gebaseerd op het gelijknamige boek van Louisa May Alcott en tot leven gebracht door Greta Gerwig, de regisseur van de populaire film Lady Bird. Little Women vertelt het verhaal van de March-zussen, vier vrouwen die in de periode na de Amerikaanse Burgeroorlog hun eigen weg proberen te vinden. Niet alleen het verhaal zelf is prachtig maar ook de cast is indrukwekkend, met grote namen als Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Meryl Streep en Timothée Chalamet. Smullen!

The Miseducation of Cameron Post

Cameron Post trekt na het overlijden van haar ouders in bij haar conservatieve tante. Cameron valt op vrouwen, en de avond van haar prom betrapt haar tante haar terwijl ze met een meisje zoent. Dit kan bij haar tante niet door de beugel, dus stuurt ze Cameron naar een therapiecentrum met als doel om haar seksuele geaardheid te veranderen. De film sleepte de Grand Jury Prize in de wacht op het Sundance Festival in 2018.

Blumhouse: Fantasy Island

Horror! Op Fantasy Island doet Mr. Rourke de wildste fantasieën van zijn gasten uitkomen. Maar het gezegde ‘be careful what you wish for’ is hier nogal van toepassing, want de gasten ondervinden al heel snel dat Mr. Rourke kwaadaardige bedoelingen heeft met zijn praktijken. Wanneer de fantasieën van de gasten ontaarden in ware nachtmerries, moeten ze er alles aan doen om levend van het eiland te komen.

Go Fish

Eentje voor jong en oud: Go Fish. Een heerlijke animatiefilm á la Finding Nemo, waarin een dapper visje de oceaan moet doorkruisen om zijn thuis te redden wanneer het wordt bedreigd door mysterieuze zwarte smurrie. Ben je een liefhebber van animatiefilms, dan weet je Go Fish zeker te waarderen.

The Lighthouse

Twee vuurtorenwachters (Willem Dafoe en Robbert Pattinson) houden de wacht in een oude vuurtoren op een mysterieus eiland in het New England van 1980. En dat zorgt voor een prachtig, duister sprookje over eenzaamheid en mannelijkheid. Deze beklemmende film is opgenomen met een stokoude camera, wat bijdraagt aan de geheimzinnige sfeer van de film.

My Own World – Davina Michelle

Omdat 2020 niet helemaal verloopt als gepland, moest de Nederlandse zangeres Davina Michelle (van de hit Duurt te Lang) haar geplande concerten afzeggen. De zangeres besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten. Ze nam haar concert voor een leeg AFAS Live op. In de opnames zie je niet alleen haar hits en nieuwe tracks, maar krijg je ook een intiem kijkje in haar persoonlijke leven.

Al deze films zijn te zien bij Pathé Thuis. De meeste van deze films kijk je nu al, de andere films volgen later in juli.

Over Pathé Thuis:

Op de Nederlandse video-on-demand-dienst (VOD) Pathé Thuis kijk je alle films die in de Nederlandse bioscopen zijn verschenen. Het huidige online aanbod bestaat uit meer dan 2500 titels en wordt wekelijks uitgebreid met de nieuwste films van alle bekende filmstudio’s waaronder Disney, Warner Brothers, Universal Pictures, Sony en Paramount Pictures. Pathé Thuis is beschikbaar via Pathe-thuis.nl en op alle bekende Smart-TV’s, gameconsoles, tablets en smartphones. Een account aanmaken is gratis aan te maken. Je betaalt vervolgens per gehuurde of gekochte film. De nieuwste films huur je bij Pathé Thuis voor 4,99 euro.