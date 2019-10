Zes redenen om nú de overstap te maken naar daglenzen

Goed zicht is heel belangrijk, maar die bril of lenzen zijn soms wel een gedoe. Treed binnen in de wereld van de daglens: de meest ideale manier om jouw zicht te verbeteren. Zes redenen om nú de overstap te maken.

1 – Minimale middelen

Een daglens gooi je aan het einde van de dag gewoon in de prullenbak. Dat betekent dat je geen lenzenvloeistof nodig hebt, en ook geen lenzendoosje. Superhandig als je veel reist, of op verschillende plekken slaapt. Een extra setje in je tas en gáán.

2 – Schoon, schoner, schoonst

Als het om zoiets belangrijks als je ogen gaat, wil je natuurlijk zo schoon mogelijk te werk gaan. Daglenzen maken dat wel heel gemakkelijk: die komen elke dag schoon en nieuw uit de verpakking. Hierdoor heb je met daglenzen tot wel 95% minder kans op oogontstekingen in vergelijking met maandlenzen. Een fijne gedachte.

3 – Nooit meer zonder

Iedereen die wel eens maandlenzen of harde lenzen heeft gehad kent het leed dat de verloren of kapotte lens heet. Een onhandig en soms duur grapje. Verlies je een daglens, of sneuvelt er één? Niks aan de hand, want je hebt altijd een paar extra setjes op voorraad. Ook handig als je spontaan besluit ergens een nacht te blijven slapen. Jij bent voorzien.

4 – Comfort voorop

Daglenzen zijn de dunste lenzen, en zitten daardoor het allerlekkerst. Je krijgt er minder last van rode en vermoeide ogen door. En als je gaat sporten is het natuurlijk óók heel lekker om even lenzen in te doen en je bril in de kleedkamer achter te laten. En wat denk je als het regent. Multi-inzetbaar, zo’n daglens.

5 – Verandering van spijs

Soms gaat er niets boven een bril, soms geef je de voorkeur aan de bewegingsvrijheid van lenzen. Met daglenzen heb je het beste van twee werelden: je kunt naar hartenlust afwisselen. Welke versie van jezelf wil je vandaag zijn?

6 – Voordelig en makkelijk te bestellen

Nieuwsgierig geworden naar jouw ideale daglens? Laat je ogen meten bij een van de gediplomeerde partneropticiens van LensOnline om jouw ideale lens te vinden. Gevonden? Op www.lensonline.nl/viva krijg je nu bij jouw eerste dertig lenzen een extra set van dertig lenzen cadeau. Snel en gemakkelijk online besteld, en thuis of bij je favoriete opticien geleverd. Makkelijker kan bijna niet.