Dit zijn de 8 leukste Oostenrijkse bestemmingen voor een wintervakantie

De zomer is nog maar net voorbij, en de meeste van ons staan alweer te popelen om hun wintervakantie te boeken. Een dagje skiën, een mooie wandeling door de besneeuwde natuur, lekker eten, spelletjes spelen en vooral gezellig samen zijn met vrienden of familie: we love it! En welk land is daarvoor geschikter dan Oostenrijk?

Beeld: Mirja Geh

Wintersportgebieden zijn een walhalla voor skifanaten, maar ook als je die lange latten liever achterwege laat zijn de pistes de place to be voor een fijne vakantie. Wij zetten de topbestemmingen in Oostenrijk voor beide partijen op een rij.

Drie topbestemmingen voor een korte skitrip

Ben jij een echte skifanaat? Dan ben jij zeker als eerste van de partij wanneer je vrienden of collega’s opperen om samen een skitrip te boeken. Wist jij dat er tegenwoordig steeds meer vliegtuigmaatschappijen rechtsreeks naar wintersportbestemmingen vliegen? Zo vliegt Transavia in de winter meerdere keren per dag van Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven naar Innsbruck en Salzburg. Zo ben jij binnen no time op je favoriete bestemming om te genieten van een paar dagen (après)skiën, snowboarden, rodelen, wellness, heerlijk eten en ga maar door. Wij hebben drie bestemmingen voor jou geselecteerd, die het bezoeken 100 procent waard zijn.

Inns bru c k

Vanaf de luchthavens in Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam reis je binnen 1,5 uur naar de hoofdstad van de Alpen. Innsbruck ligt op ongeveer een kwartier rijden van de luchthaven. Ideaal, want vlak na de landing ben je al op je bestemming. In de winter sta je binnen 20 minuten vanuit het centrum al op 2.000 meter hoogte in de sneeuw. En met één skipas kun je terecht in maar liefst negen skigebieden! Sankt Johann in Salzburg

In skigebied Snow Space Salzburg kunnen zowel pisteduivels als recreatieskiërs ’s winters volop genieten van 120 km perfect geprepareerde pistes. Maar Sankt Johann biedt meer dan perfecte pistepret; ook daarbuiten valt er veel te beleven. In het Alpendorp hangt een hartelijke en gemoedelijke sfeer en zijn er talloze mogelijkheden om uitstapjes te ondernemen in de natuur, een dagje te winkelen of een bezoekje te brengen aan het mooie Salzburg. En niet geheel onbelangrijk: het dorpje heeft een goede bereikbaarheid. Zell am See-Kaprun

Zell am See-Kaprun is een van de bekendste en meest legendarische wintersportgebieden in de Alpen. Het gebied is goed te bereiken door het treinstation midden in het centrum. Tussen de drie skigebieden Schmittenhöhe, Maiskogel en de Kitzsteinhorn gletsjer liggen korte afstanden. Helemaal mooi is dat deze gebieden bezocht kunnen worden met één skipas. Je kunt dus makkelijk een skitripje maken naar een ander skigebied; zo raak je nooit uitgekeken.

Geniet jij intens van een wintersportvakantie met de familie of met vrienden, maar staat skiën voor jou niet op nummer één? Met jou zijn er vele anderen die de schattige dorpjes, het besneeuwde landschap, de gezellige berghutten, de regionale gerechten, het wandelen, de gezelligheid en vooral de tijd samen met hun dierbaren het allerleukst vinden. Geen enkel probleem dus om eens een dagje skiën over te slaan en andere activiteiten, oftewel ‘Genussskifahren’ te ondernemen zoals Oostenrijkers dat noemen. Wij zetten de leukste wintersport-bestemmingen voor je op een rijtje: