De eerste baan van Awura: ‘Het draait niet om wat je doet, maar om wat je ermee wilt bereiken’

Awura (30) begon haar carrière in een kiosk op Amsterdam Centraal. Tussen het afrekenen van snacks en het koffiezetten door leerde ze een waardevolle les waar ze als founder van Creative Women Collective nog steeds veel aan heeft.

Tekst Eve Tomaszewski | Beeld Steffie de Vilder

Eerste baan: Verkoopmedewerker bij een kiosk.

Verdiensten: Tien euro per uur.

Huidige baan: Founder van Creative Women Collective, een online en offline platform om creatieve vrouwen kennis, tools en het netwerk

te bieden om hun krachten te versterken.

Mooi op cv: ‘Mijn traineeship op de juridische afdeling bij platenmaatschappij Sony Music. Hoewel ik de juridische wereld nu bijna helemaal achter me heb gelaten, zijn er door deze functie veel deuren voor me geopend in de juridische wereld.’

Hoe het begon…

‘Ik studeerde rechten en was op zoek naar een bijbaantje. Een flexibel baantje dat ik goed kon combineren met mijn studie. Ik wilde minder werken als ik tentamens had en meer werken als het rustiger was. Mijn studie was behoorlijk zwaar en ik zocht werk waarbij ik niet al te veel hoefde na te denken. Uiteindelijk kwam ik via een uitzendbureau voor studenten in de kiosk op Amsterdam Centraal terecht. Aan het einde van mijn sollicitatiegesprek kreeg ik meteen een contract aangeboden. Een week later kon ik beginnen.’

Werkzaamheden

‘Ik nam altijd de shift van 6 tot 14 uur, zodat ik daarna nog kon studeren. Voordat ik open ging, bakte ik de saucijzenbroodjes af, vulde de koffiebonen bij en maakte alles gereed voor de eerste klanten. Als het rolluik omhoog ging, kwamen er meteen veel mensen ontbijt en koffie halen. Het was of heel druk of heel rustig. Op stille momenten las ik tijdschriften om de tijd te doden. Om 14 uur droeg ik mijn werk en de sleutel over aan de persoon die afsloot en kon ik na het bijvullen van de voorraad naar huis.’

Haast, haast, haast

‘Ik stond helemaal alleen en voelde me ook alleen, ondanks de stroom van mensen. Vooral omdat iedereen haast had. Ik wilde graag een praatje maken, maar het contact was heel vluchtig. Daardoor heb ik wel geleerd hoe belangrijk ik menselijk contact vind en dat dat voor mij essentieel is in mijn werk. Als founder van The Creative Women Collective creëer ik een platform waarmee ik creatieve vrouwen met elkaar in contact breng en waarbij het juist draait om menselijk contact. Tijdens onze evenementen delen vrouwen niet alleen hun kennis en netwerk, maar ook hun ervaringen, angsten én overwinningen.’

Waardevolle les

‘Hoewel de baan qua inhoud niet veel om het lijf had en totaal niet paste bij wat ik later wilde doen, heb ik er toch iets van weten te maken en ervan geleerd. Het droeg bij aan een hoger doel: geld verdienen. En met dat geld kon ik doen wat op dat moment belangrijk voor mij was, mijn studie rechten. Ik heb geleerd dat het niet zozeer draait om wat je doet, maar om wat je ermee wilt bereiken. Ook als founder van Creative Women Collective moet ik soms dingen doen met het oog op een bepaald doel. Het creëren van impactvolle activiteiten kost veel energie. Helemaal nu wij een eigen locatie hebben op Amsterdam Centraal. Ik ben continu in onderhandeling met verschillende partijen over reglementen, contracten en partnerships om het resultaat wat wij voor ogen hebben, te bereiken. Ik had het tijdens het afbakken van de saucijzenbroodjes en die uren tijdschriften lezen misschien niet door, maar het is een hele waardevolle les geweest.’

