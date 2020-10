5 simpele adviezen die de tevredenheid over je uiterlijk kunnen verbeteren

Uiterlijk is veel meer dan schoonheid. Het gaat niet alleen over dat mooie koppie nog mooier proberen te maken, maar ook om verzorging en omgaan met kwaaltjes. Van je huid en haar bijvoorbeeld. Hoe ouder je wordt, hoe belangrijker dat is. Hopelijk heb je iets aan deze vijf adviezen.

Tijdens een livestream op Instagram en een kennispartnerschap op ons forum, konden jullie vragen stellen aan experts van Etos op het gebied van je goed voelen. We nemen ze hieronder door en je krijgt het advies van de Etos experts er meteen bij.

Lichaamsvorm meeste invloed

Maar eerst nog even naar een belangrijk resultaat uit het voel-je-goed onderzoek van Etos. Want hieruit blijkt dat van alle uiterlijke aspecten, lichaamsvorm het meeste invloed heeft op de tevredenheid over je uiterlijk. Terwijl we relatief ontevreden zijn hierover vergeleken met bijvoorbeeld ons haar en onze handen. Blijf dus vooral goed bewegen en gezond eten. Dat draagt niet alleen substantieel bij aan hoe lekker je in je vel zit maar heeft ook een positieve invloed op je lichaam. Wat weer bijdraagt aan de tevredenheid over je uiterlijk.

Wat te doen met een vette, onzuivere huid en hoofdhuid?

We geven onze huid gemiddeld een 7,2* en na lichaamsvorm heeft je huid het meeste invloed op hoe lekker je in je vel zit. Als je last hebt van een vette, onzuivere (hoofd)huid, zoals een bijna dertigjarige forummer schrijft, gebruik je het beste milde verzorgingsproducten. Dat geldt zowel voor shampoos als huidverzorgingsproducten. Ook is het slim wekelijks dode huidcellen te verwijderen en verstopte poriën te voorkomen met een exfoliant. Gebruik bij een vette (hoofd)huid nooit agressieve producten of producten met alcohol of olie. Die helpen slechts tijdelijk en zorgen er uiteindelijk alleen maar voor dat je nog meer talg aanmaakt. Ook washandjes stimuleren de talgproductie en laat je dus liever links liggen. Als je de talgproductie een halt toeroept, zul je zien dat je na een tijdje blijer bent met je (hoofd)huid en haar.

Welke gezichtscrème kun je het beste gebruiken bij een gecombineerde huid?

Deze vraag kwam binnen tijdens de livestream en waarschijnlijk is deze dame niet de enige die struggelt met een gecombineerde huid. Als je voorhoofd snel vettig wordt terwijl je wangen schraal zijn, kan dat tot ontevredenheid leiden over je (gezichts)huid. En frustratie, want hoe kan één crème nou beide aanpakken? Eerste advies is: reinig je huid twee keer per dag met een mild reinigingsproduct. Dat is zowel voor de vette zones als de drogere plekken fijn. Ga qua crèmes vervolgens voor hydraterende varianten. Daarmee doe je beide huidzones een lol. De droge delen krijgen de vochtinbreng die ze nodig hebben, en de vette gedeeltes worden gehydrateerd. Huid blij, jij blij.

Hou houd ik mijn handen mooi met al dat wassen en moeten we blijven desinfecteren zoals we nu doen?

Zo’n 79% van de Nederlanders is tevreden over zijn handen* maar ze hebben het zwaar te verduren sinds corona zijn intrede deed. Dat we onze handen meer zijn gaan wassen is eigenlijk alleen maar goed, gaf Etos zelfzorgdrogist Michelle aan. Want lang niet iedereen bleek dit standaard te doen na bijvoorbeeld een toiletbezoek. Ieuwww! Maar wat niet nodig is, is altijd antibacteriële handzeep gebruiken. Sterker nog, door je handen te vaak met antibacteriële zeep te wassen, kun je bacteriën resistent maken. Bovendien dood je een virus niet met antibacteriële zeep en worden je handen er droog van. Wel kan een virus slecht tegen zeep, dus gewone zeep voor handen, huid en huis volstaat. Leg je handen verder wat vaker in de watten : gebruik regelmatig een handcrème en kies dan voor een variant die vocht vasthoudt. Zo blijf je blij met je handen.

Is het echt zo belangrijk om je make-up te verwijderen voordat je gaat slapen?

We willen allemaal een stralende, mooie huid. Maar 23% van de deelnemers aan het voel-je-goed onderzoek* geeft zijn huid een onvoldoende of een mager zesje. Wist je dat ook luchtvervuiling schadelijk is voor de huid? Dus ja, je gezicht reinigen voor het slapengaan is echt beter. Doe je het niet voor je huid, doe het dan voor je ogen. Die voelen zich een stuk prettiger ’s ochtends als je ’s avonds de mascara van je wimpers hebt gehaald. Reinig bij voorkeur met een product dat je met water inmasseert. Dus liever geen reinigingsdoekjes of watjes met micellair water maar liever een face wash.

Voel je goed, voel je beter!

