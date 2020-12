Afvallen met de hulp van een app: zo doe je dat

Zo aan het eind van het jaar zitten die broeken misschien net wat strakker dan je lief is. Een mooi moment om in het nieuwe jaar te werken aan een gezondere levensstijl. En zoals met bijna alles tegenwoordig, heb je ook daar heel handige apps voor.

VIVA samen met WW

Afvallen is meer dan jezelf van alles ontzeggen. Sterker nog, als je succesvol af wilt vallen zou het creëren van een gezonde levensstijl je doel (of goede voornemen) moeten zijn. En daarbij gaat het niet alleen over gezond eten, maar ook over slapen, bewegen en de juiste mindset. In de app van WW (Weight Watchers heruitgevonden) komen al deze pijlers aan bod.

#1 gezonde voeding

Ieder heeft zo z’n eigen doelen bij het afvallen. En waar de een al best goed bezig is wat betreft gezond eten, vind de ander dat ie nog een hoop te leren heeft. In de app van WW krijg je op basis van jouw persoonlijke info en doelstellingen, een plan op maat. Alles wat je eet kun je bijhouden in een persoonlijk eetdagboek. Hier zie je ook hoeveel SmartPoints je nog hebt, waarover later meer. En misschien wel het allerhandigste, je vindt meer dan 4000 gezonde en lekkere recepten in de app, onder andere van Miljuschka.

#2 voldoende bewegen

Bij een gezonde levensstijl hoort voldoende beweging. Je kunt jouw activity tracker, zoals een Fitbit, koppelen aan de WW app. Zo houd je automatisch jouw beweging bij en daarmee verdien je FitPoints. Deze punten geven je inzicht in hoeveel je beweegt. Wat helpt in het stimuleren van de hoeveelheid beweging zijn de 250 beweeg- en workoutvideo’s die je in de app vindt. De video’s en oefeningen zijn gemaakt in samenwerking met Sabine Appelmans, WW Beweegcoach & voormalig professioneel tennisspeelster.

#3 de juiste mindset

Ken je de Headspace app? Het is een van de meest populaire apps voor geleide meditaties. WW werkt samen met Headspace en je kunt dan ook allerlei meditatiesessies volgen in de app. Maar er is meer hulp om de geest gezond te houden. WW Mindset Coach & voormalig olympisch tennisster Dominique Monami geeft tips voor een positieve mindset en je vindt verschillende artikelen, video’s en audiofragmenten op het gebied van mindfulness. Wil je je ervaringen delen met anderen, ook dat kan in de app.

#4 voldoende slaap

Slapen. Het is niet alleen heel lekker maar ook heel goed voor de processen in je lichaam. En als je beter slaapt, ben je eerder geneigd om gezonde keuzes te maken dan na een slechte nacht. In de app van WW kun je je slaap tracken en je zo bewuster worden van je slaappatroon.

5-in-1 app

Naast een eetdagboek en een slaap- en bewegingstracker, kun je in de WW app ook bijhouden hoeveel water je drinkt en zie je je gewichtsverloop. Het slimste is om voor jezelf een vast weegmoment in de week te kiezen.

Holistische kijk op afvallen

De app is onderdeel van het nieuwe mijnWW+® programma. Hierin combineert WW een persoonlijke aanpak met een holistische kijk op afvallen. Daarom begint elk traject met een persoonlijke beoordeling, waarin wordt gekeken naar jouw voedingsvoorkeuren, activiteitenniveau, slaapgewoonten en levensstijl. Hieruit rolt een persoonlijk actieplan met inzicht in je algehele welzijn.

Wat je verder nog moet weten over WW

WW werkt met zogenaamde SmartPoints® waarden. Hoe meer verzadigde vetten en suiker er in een voedingsmiddel zit, hoe hoger de SmartPoints waarde is. Op basis van je leeftijd, gewicht, lengte en geslacht krijg je een persoonlijk SmartPoints ‘budget’ dat je mag besteden aan eten en drinken. Daarnaast zijn er de ZeroPoint™ voedingsmiddelen. Dit zijn producten met goede voedingsstoffen en een hoog verzadigingsgehalte. Voor deze producten hoef je geen SmartPoints waarden te rekenen en je kunt er dan ook lekker veel van eten.

Op naar die gezonde leefstijl dit jaar!