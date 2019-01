Altijd al jouw kunst willen exposeren in het Rijksmuseum? Grijp je kans

Het is de droom van elke kunstenaar: jouw eigen werk in een museum. Helaas is dit meestal alleen voor de Jeff Koon’s en Banksy’s van deze wereld weggelegd. De zomertentoonstelling van het Rijksmuseum is dan ook een grote uitzondering. Het Rijksmuseum gaat 100 kunstwerken tonen, waarvan een misschien wel afkomstig is van jou.

VIVA samen met Rijksmuseum

2019 is het Jaar van Rembrandt. Het is namelijk alweer 350 jaar geleden dat Rembrandt overleed. Om de grote kunstenaar te eren, daagt het Rijksmuseum Nederland uit om een werk geïnspireerd op Rembrandt te maken. Jong, oud, professional of amateur: iedereen mag meedoen. En ook qua kunst kan je alle kanten op. Denk aan tekenen, schilderen, boetseren, fotografie, lichtinstallatie en handwerken.

Het complete plaatje

Als alle inzendingen binnen zijn, start de jury met beoordelen. De uiteindelijke selectie is te zien in de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt, die van 15 juli t/m 15 september 2019 in het Rijksmuseum te bewonderen is.

Kan jij niet wachten om jouw kunstwerk te exposeren in het Rijksmuseum? Op de site van het Rijksmuseum lees je meer over de tentoonstelling en hoe je jouw kunstwerk kunt inzenden. Grijp je kans!