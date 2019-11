Annelien Schuldink over #ikbepaalzelf: ‘Succes is hoe goed je je voelt’

Echt tevreden met haar baan als jurist was Annelien Schuldink (29) niet. Nu ze elders parttime in dienst is én haar eigen consultancy- en legal kantoor speciaal voor vrouwen heeft, is ze gelukkiger dan ooit.

Tekst Kim Buitenhuis

Grootste droom: ‘Dat was altijd een mooie carrière en uiteindelijk mijn eigen bedrijf starten. Nu dat is gelukt, zou je kunnen zeggen dat ik mijn droom leef. Ik zou soms alleen wat meer tijd en rust voor mezelf willen. Dat schiet er door mijn overvolle agenda nog te vaak bij in.’

Grootste misstap: ‘Ik geloof niet in misstappen. Alleen in ervaringen die zorgen voor persoonlijke groei. Zo heb ik inmiddels geleerd dat ik het sneller moet accepteren als iets niet goed voor me is. Niet te lang ergens mee doorgaan, maar eerder voor mezelf durven kiezen. Zoals de keuze die ik lang niet durfde te maken om te stoppen met mijn eerste baan.’

Grootste talent: ‘Mijn doorzettingsvermogen en het vermogen om strategisch te denken, kansen te creëren en van daaruit doelen te realiseren. Zo heb ik gedegen onderzoek gedaan voor ik mijn wijnlabel opzette. Eerst gekeken hoe andere ondernemers iets soortgelijks succesvol hebben opgezet om daar vervolgens mijn eigen draai aan te geven.’

Ongekend talent: ‘Thaise curry maken.’

absoluut niet goed in: ‘Alles wat met huishouden te maken heeft, daar heb ik dus een schoonmaker voor.’

Ik vind mezelf rijk als…: ‘… ik me goed voel en gelukkig ben. Als ik omringd ben door familie en vrienden en iedereen gezond is.’

Grootste idool: ‘Mijn ouders. Die komen uit het oosten, zijn heel nuchter, laten mij altijd mijn eigen keuzes maken, maar vangen me ook op als ik ze nodig heb. Zij zijn echt mijn hotline als ik advies nodig heb. Mijn moeder is fysiotherapeut en heeft haar eigen praktijk en mijn vader is net zo’n ondernemend type als ik.’

Droombaan vroeger: ‘Paardenjuf. Ik wilde ook altijd op paardrijles, maar dat vonden mijn ouders niet handig met mijn twee jongere zusjes.’

Droombaan nu: Wat ik nu doe. Ik leer iedere week bij Mercedes en kan door mijn bedrijf andere vrouwen helpen. De perfecte combi.’

Ik bepaal zelf…

‘… waarin mijn werkgeluk zit. Ik vraag me daarbij altijd af hoe ik mijn blije zelf kan blijven en tegelijkertijd mijn ambities kan waarmaken. Mijn motto is: succes is niet wat je presteert, het gaat om hoe je je voelt. Dat was direct na mijn studie rechten vijf jaar geleden nog anders. In die crisistijd lukte het me een baan als jurist te vinden. Het leek de perfecte job met een goed salaris en een mooie leaseauto waarbij ik snel promotie maakte. Maar toch was ik niet gelukkig. Er was geen aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en mijn ambities werden vaker niet dan wel serieus genomen. Daar kwam bij dat ik als jonge ambitieuze vrouw onzeker was en veel te prestatiegericht. Ik had altijd al de droom om voor mezelf te beginnen en wilde graag iets voor andere ambitieuze vrouwen betekenen. In mijn zoektocht naar meer werkgeluk kreeg ik begin 2017 het idee om een blog te starten over legal en business voor vrouwen. Na een maand werd ik al uitgenodigd voor een event en niet veel later had ik mijn eerste opdracht binnen. Daardoor besloot ik naast mijn fulltime baan mijn eigen consultancy- en legal kantoor speciaal voor vrouwen te starten. Inmiddels heb ik verschillende vrouwelijke ondernemers geholpen een goede juridische fundering te leggen voor hun bedrijf. Het leukste daarvan vind ik dat ik ook vaak gevraagd word om mee te denken over hun strategie. Wat me daarbij al snel opviel, is dat veel vrouwen de behoefte hebben om hun successen én hun fuck-ups te vieren. Daar wilde ik iets mee doen. Daarom besloot ik mijn bedrijf in 2018 uit te breiden met het wijnlabel IVY LOISE. Hierdoor word ik inmiddels geregeld op events uitgenodigd. Daar komen ontzettend veel ambitieuze vrouwen die ook weer geïnteresseerd zijn in mijn juridisch advies. En andersom werkt het natuurlijk ook in mijn voordeel: veel dames die ik op juridisch vlak help, hebben weer interesse in mijn succesbubbels.’

Moeilijkste keuze

‘Vorig jaar durfde ik na lang twijfelen eindelijk de knoop door te hakken: ik zegde mijn fulltime baan als jurist op. Ik heb mijn auto en goede salaris vaarwel gezegd, een scooter gekocht en ben op zoek gegaan naar een parttime baan die veel beter bij me past, in de hoop dat ik zo ook meer tijd zou hebben voor mijn eigen bedrijf. Dat lukte gelukkig. Ik werk nu als parttime jurist voor Mercedes-Benz, een A-merk en een internationale organisatie waar veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. Ik leer er ontzettend veel. Ook dankzij mijn manager. Die is jarenlang advocaat geweest bij een topkantoor, coacht mij wekelijks en daagt me op de juiste manier uit. Verder krijg ik veel ruimte om te studeren. Zo volg ik nu bijvoorbeeld een cursus juridisch Engels. Al mijn kennis kan ik ook meteen weer toepassen in mijn werk voor mijn eigen consultancy-en legal kantoor en vice versa.

Ontslag nemen en daarmee voor mijn eigen geluk kiezen, voelde eerst als de moeilijkste keuze. Maar het bleek de beste keuze die ik ooit heb gemaakt!’

Trots op

‘Dat ik altijd overal vol voor ga. Zo heb ik het consultancykantoor uitgebreid met mijn wijnlabel in de tijd dat ik ook net bij Mercedes begon. Misschien had ik beter een jaartje kunnen wachten, maar het viel uiteindelijk samen en heeft me tegelijkertijd ook zo veel gebracht. Ik heb in korte tijd al met veel mooie partijen samengewerkt, zoals Ernst & Young die een vrouwen-event organiseerden en mijn succesflessen wilden gebruiken. Maar bijvoorbeeld ook met Hashtag Workmode, de Goal Diggers Club en Women Entrepeneurs College. In de toekomst zou ik best fulltime met mijn bedrijf bezig willen zijn. Maar voor nu geniet ik nog het meest van de combinatie en ben ik blij met de ontwikkeling en kennis die ik opdoe als jurist in dienst.’

Ik bepaal zelf staat voor eigen keuzes maken. Je eigen leven leiden. Het heft in handen nemen. Je eigen pad kiezen. Het staat voor women empowerment. In deze rubriek geeft VIVA vrouwen een podium om hun verhaal te vertellen, zodat ze andere vrouwen kunnen inspireren en empoweren. Ook meedoen? Deel je verhaal op social media onder de #Ikbepaalzelf.

Dit artikel komt uit VIVA-43