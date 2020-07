Zo beleven ze op de achterbank de grootste avonturen

Vakantie is heerlijk, maar de weg er naartoe is wel een dingetje met kinderen. Gelukkig vallen er genoeg avonturen te beleven op de achterbank. Doe je voordeel met deze lijst.

Hoe langer de rit, hoe meer je moet verzinnen om ze bezig te houden in de auto. Met deze activiteiten wordt het niet alleen heel gezellig in de auto, maar hebben jullie zo nu en dan ook even rust aan je hoofd.

Verrekijkers mee

Zoekspelletjes zoals ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet’ of nummerplatenbingo worden extra leuk met een verrekijker. En je kunt er natuurlijk ook dieren mee spotten. Zowel op het platteland als in de bergen is genoeg te zien. Schapen, paarden, koeien, vogels en misschien wel een eekhoorn of hert.

Als je een leeuw was, wat zou je dan als eerste doen?

Altijd leuk. Verplaats je in een dier, persoon, beroep of voorwerp en bedenk wat je dan zou doen. Als je morgen wakker zou worden als Eskimo, wat zou je dan als eerste doen? En wat als je een schildpad was? Hier kun je uren mee doorgaan.

Ik ga op reis en neem mee…

Deze klassieker kan natuurlijk niet ontbreken tijdens een lange rit door Europa. Maar je kunt het spel ook inzetten om alvast avontuurlijke plannen te bedenken voor jullie vakantie. Dus in plaats van wat je meeneemt zeg je welke activiteit jullie gaan doen. En de volgende herhaalt deze activiteit en voegt er een tweede aan toe. De volgende plakt er nog iets anders achteraan. Het rijtje wordt steeds langer en alles onthouden steeds moeilijker.

Fantasia

Nog zo’n klassieker: ‘er was eens…’. En dat wat er was verzinnen jullie ter plekke, met z’n allen. Iemand begint met deze regel en maakt hem af. Maar halverwege de zin stop je. De volgende maakt de zin af en begint een nieuwe zin, die halverwege weer door de volgende wordt afgemaakt. Zo ontstaat er vast een heel bijzonder avontuur.

Blindemannetje

Knoop de kids een blinddoek om en geef ze steeds iets anders om te voelen, ruiken, horen of proeven. Zo worden de andere zintuigen flink geprikkeld. Jij kan dit met je kinderen doen maar zij ook met elkaar.

Plaatsnamenspelletje

Zijn je kinderen al iets ouder, dan kun je ze meer bij het rijden betrekken. Je navigatiesysteem of telefoon geeft de route aan en daarop kunnen jullie zien welke plaatsen jullie passeren. Wie steeds als eerste de volgende plaatsnaam op de route op de borden ziet, wint. Niet alleen goed voor de leesvaardigheid maar ook voor topografische kennis.

Tunnelspel

Op bepaalde trajecten kom je flink wat tunnels tegen. Bedenk voor jullie een tunnel in rijden een opdracht. Bijvoorbeeld zing een lied, doe een dier na of vertel een spannend verhaal. Bij kortere tunnels kun je een wedstrijdje adem inhouden doen. Wie houdt het de hele tunnel vol?

Genoeg te doen op die achterbank dus. Fijne vakantie!

