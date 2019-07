Awura Simpe over #ikbepaalzelf: ‘Door de druk van mijn ouders kon ik mijn eigen weg niet volgen’

Drie jaar geleden maakte Awura Simpe (31) de carrièreswitch die haar leven compleet veranderde. Ze is geen advocaat meer, maar biedt met haar eigen bedrijf vrouwen in de creatieve sector een platform.

Grootste droom: ‘Een eigen huisje aan een meer in Scandinavië waar ik af en toe kan bijkomen van mijn drukke leven.’

Grootste misstap: ‘Dat ik niet eerder heb gekozen voor mezelf, maar mijn ouders voor mij heb laten bepalen. Mijn vader is inmiddels overleden, maar mijn moeder is wel trots op wat ik heb bereikt.’

Grootste talent: ‘Storytelling. Ik hield altijd al dagboeken bij en deed mee aan schrijfwedstrijden. Pas nu ik mijn verhalen deel op het podium, besef ik hoe belangrijk dat is. Met mijn talent kan ik mensen in beweging krijgen.’

Ongekend talent: ‘Tekenen, voornamelijk vrouwen.’

Absoluut niet goed in: ‘Mezelf bezighouden met details. Iets waar ik in de advocatuur juist alleen maar mee bezig moest zijn.’

Ik vind mezelf rijk als: ‘ik vrij ben om te doen wat ik wil en mijn dagindeling zelf kan bepalen. In mijn tijd als advocaat keek ik vanuit mijn kantoor op de Amsterdamse grachten. De ramen voelden echt als tralies. In die tijd voelde ik me allesbehalve rijk, ook al verdiende ik veel geld.’

Grootste idool: ‘Oprah. Ze heeft een team om alles wat ze is gestart draaiende te houden. En zelf houdt ze zich nu alleen nog bezig met wat ze echt leuk vindt. Dat is mijn toekomstdroom.’

Droombaan vroeger: ‘Danseres en zangeres.’

Droombaan nu: ‘Mijn huidige baan. Zo mooi om te zien hoeveel positieve impact we hebben op vrouwen.’

Ik bepaal zelf…

‘…wie ik ben en wat voor mij belangrijk is. Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd geweest in creatieve dingen, maar dat werd door mijn ouders niet gestimuleerd en zelfs onderdrukt. Zo danste ik op de Lucia Marthas Academie, wat ik heel leuk vond. Toen ik naar het gymnasium ging, moest ik daar van mijn ouders mee stoppen. Ze vonden mijn academische ontwikkeling belangrijker. Op mijn achttiende wilde ik de creatieve kant op, maar mijn ouders betaalden mijn studie en stonden niet achter mijn keuze voor de Kunstacademie. Onder hun druk kon ik mijn eigen weg niet volgen. De grote carrièreswitch kwam pas op mijn 28e. Ik werkte toen al drie jaar als advocaat. Door gesprekken met vriendinnen en inspiratie uit netwerk events kwam ik op het idee een platform te starten voor vrouwen in de creatieve sector.’

Trots op

‘De keuze om mijn platform Creative Women Collective te starten. Ik ben het platform gestart met het idee creatieve vrouwen bij elkaar te brengen. In het eerste jaar kon ik in samenwerking met de gemeente Amsterdam netwerk events financieren. In het tweede jaar zijn we een webwinkel en podcastserie gestart en deden we partnerships. Zo organiseren we samen met The Student Hotel Collab events. Inmiddels zijn we ook The Creative Women Agency gestart. Een event marketingbureau waarmee ik samen met acht vrouwen met ieder hun eigen expertise, van foto- en videografie tot branding en marketing, events voor klanten opzet.’

Moeilijkste keuze

‘Nee zeggen. Als platform krijgen we veel verzoeken voor samenwerkingen. Daardoor kun je gemakkelijk je focus op je eigen plan kwijtraken. Maar hoe leuk sommige dingen ook zijn, het is niet altijd het goede moment. Daar kwam ik achter toen ik nog alles aangreep. Naast alle andere projecten kregen we in het tweede jaar de kans om een pop-up store in Amsterdam Centraal op te zetten. Maar dat moest wel binnen twee weken klaar zijn. Het voelde als een kans die ik niet kon laten liggen, ook al was het eigenlijk te kort dag. Het is gelukt, en ik heb er geen spijt van, maar de volgende keer zou ik het anders aanpakken qua tijdverdeling. Nu was ik door al die projecten zo op, dat ik twee maanden moest bijkomen.’

Meest leerzame keuze

‘Beter en bewuster omgaan met social media. Waar ik voorheen in paniek kon raken als een post in mijn ogen niet genoeg likes kreeg, begrijp ik nu dat dit niets zegt over de impact van mijn bedrijf op de vrouwenlevens die wij veranderen. Ik gebruik het niet meer als graadmeter van ons succes. We kijken nu alleen nog naar succesfeiten, zoals de vrouwen die elkaar tijdens een van onze events over duurzaamheid leerden kennen en na twee jaar nog steeds dagelijks contact hebben. Zij delen hun kennis en netwerk en laten elkaar groeien. Dat is precies het doel van ons bedrijf.’

Toekomst

‘Met The Creative Women Agency hebben we al een aantal mooie projecten neergezet. Zo hebben we voor Otegha Uwagba van bestseller The little black book een succesvol event opgezet en voor Holley Murchison van het boek Tell me about yourself een documentaire gemaakt. Uiteindelijk hoop ik met nog veel meer bijzondere vrouwen en bedrijven die zich richten op vrouwen, samen te werken en zo de hele wereld over te reizen.’

