Wist jij dit? Hier kan je toetendoekjes ook voor gebruiken.

Babydoekjes, geen ouder kan zonder. Snottebellen, vieze wangen, geknoei op tafel of op de vloer, even zo’n vochtig doekje erover en het is weer fris. Maar ook zonder kinderen kunnen deze doekjes life savers zijn.

Tweelingmoeder Tessa (31) heeft altijd een pak Toetenvegers bij zich want met twee peuters van twee komen die altijd van pas. Voor een drukke tweelingmoeder zijn deze doekjes absoluut goud waard. Dat babydoekjes niet alleen voor billetjes zijn, blijkt uit deze vijf life saver-momenten.

#1 Als je make-up reinigingsdoekjes op zijn

Op het moment dat je naar bed gaat herinner je je het weer: je had nieuwe make-up reinigingsdoekjes moeten halen. Te laat. Maar wist je dat billendoekjes of Toetenvegers ook prima dienst doen als make-up verwijderaars? Ze zijn mild, ze ruiken lekker en zijn ook nog eens goedkoper dan reinigingsdoekjes. Voortaan delen jij en je kind een pak.

#2 Bij last-minute snottebellen

Snot is iets wat er bij schijnt te horen als je klein bent want het eerste kind dat nooit een snotneus heeft, moet nog geboren worden. Met Toetenvegers is het weghalen van die snottebellen een fluitje van een cent en bovendien minder vervelend voor je kind dan een stuk toiletpapier.

Tessa: ‘Nu Bodi en Daaf peuters zijn, kom ik soms handen tekort voor al die vieze snoeten. Met peuters is het nog lekker veel knoeien en spelen in de tuin, waardoor ze snel vies worden. Maar je wil ze toch schoon afzetten bij de crèche. En het huis een beetje netjes houden. Daarom zit er altijd een pak Toetenvegers in mijn tas en er ligt er ook altijd een op het aanrecht. De doekjes ruiken ook zo lekker: precies zoals je wilt dat je kind ruikt. En dankzij de verpakking ziet het er nog gezellig uit ook.’

#3 Als je okselfris moet zijn

Zo’n kleintje houdt je flink bezig. En als je er meer dan een hebt is het helemaal aanpoten. Grote kans dat je niet altijd okselfris bent. Dan is zo’n babydoekje heel verfrissend. Even een doekje erover en je kunt door naar je afspraak. Ook als je borstvoeding geeft en liever geen deodorant gebruikt, zijn deze verfrissende doekjes een uitkomst.

#4 Bij ernstig knoeien

Kinderen snappen niet dat die designbank echt heel duur was en mooi moet blijven. En dus smeren ze hun vieze vingers gerust af aan de bank. Of aan jouw nieuwe trui. Wil je voorkomen dat een vlek intrekt, zorg dan dat je altijd een pak babydoekjes paraat hebt. Zo kun je snel in actie komen.

#5 Voor dat vieze gasfornuis

Veel drukke moeders zetten babydoekjes waarschijnlijk regelmatig in als afneemdoekje. Want ze lagen er toch. Maar het gasfornuis gaat ook heel goed op babydoekjes. Van het olielaagje in de doekjes wordt je fornuis blinkend schoon. En het is wel zo prettig om een doekje met etensresten meteen weg te kunnen gooien.

De extra milde Toetenvegers van Albert Heijn bevatten geen alcohol en zijn pH neutraal. Perfect voor de milde reiniging en verzorging van vuile kinderhandjes en -gezichtjes, maar ook van je eigen gezicht, oksels of wanneer het nodig is: meubels.

