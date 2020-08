Zet je avond in vuur en vlam met deze vegetarische BBQ-tips

Een maaltijd bereiden op gloeiende kolen is en blijft een populaire bezigheid op zomerse avonden. En dan kan een kipspiesje, burger of worstje natuurlijk niet ontbreken. Hoe je dat doet als je vegetariër bent of gewoon af en toe wat minder vlees wilt eten? Nou, zo!



VIVA samen met De Vegetarische Slager





De tijd dat de barbecue bestond uit vlees, vlees en vlees ligt wel zo’n beetje achter ons. Meestal is er wel ergens een salade te vinden of gaat er een maiskolf de kolen op. Maar een BBQ volledig zonder vlees? Dat zien we toch (nog) niet vaak. Terwijl het mischien nog wel lekkerder is, zéker als je de volgende tips ter harte neemt.

Vleesliefhebbers opgelet

Met de recepten van BBQ-koning Jord Althuizen overtuig je zelfs de echte vleesfanaten van het feit dat een barbecue zonder dierlijk vlees net zo’n groot succes is. Het idee dat je alleen kunt barbecueën met vlees van dieren is een cliché dat Jord graag doorbreekt. Hij doet dat met de producten van De Vegetarische Slager. De worstjes (Little Willies), burgers (mc2 Burgers) en kipburgers (Bofkipburgers) van het merk zijn qua smaak en structuur niet te onderscheiden van dierlijk vlees. Dat komt omdat de producten gemaakt zijn door vleesliefhebbers, voor vleesliefhebbers. Proberen? Check zijn recept voor de Berliner Bratwurst sandwiches hieronder.

BBQ recept van Jord Althuizen: Berliner Bratwurst sandwiches

Deze hotdogs met extra groentecrunch zijn onweerstaanbaar. En met de zelfgemaakte koolsalade krijgt de Bratwurst een zomerse twist.

Ingrediënten:

• 4 Bratwursten van De Vegetarische Slager

• 1 el zonnebloemolie

• 80 g (vegan) gruyèrekaas, geraspt

• 4 el gebakken uitjes

• 2 el bieslook, in ringen

• 4 hotdogbroodjes

Mosterdmayonaise

• 5 el Hellmann’s (Vegan) Mayonaise

• 3 el grove mosterd

• 2 tl agavesiroop

Gegrilde-spitskoolsalade

• ½ spitskool, in kwarten

• 1 witte ui, in dikke plakken

• 2 el zonnebloemolie

• 2 el peterselie, fijngehakt

Bereid een BBQ met deksel voor op direct grillen en verhit deze tot 200°C.

Meng voor de mosterdmayonaise de ingrediënten en breng op smaak met zout en peper. Bestrijk de spitskool en witte ui met olie en gril deze aan beide kanten tot de groenten zacht zijn en een mooie grillstreep hebben. Laat even afkoelen, hak de spitskool en ui in grove repen, meng met 2 eetlepels van de mosterdmayo en breng op smaak met zout en peper.

Strijk de Bratwursten rondom in met olie en gril rondom op de BBQ. Snijd de broodjes van bovenaf in en vul met de salade. Plaats hierop de Bratwursten en leg de broodjes op een rookhoutplank of hittebestendige plaat. Verdeel de (gruyère)kaas erover en plaats kort in de BBQ (met deksel) zodat de kaas smelt. Verdeel er de mosterdmayonaise, uitjes en bieslook over.

Groenten laten zich graag grillen

Als je het hebt over groenten op de BBQ kan eigenlijk alles. Rooster een prei, pof een aardappel of gooi een hele pompoen tussen de kolen. Beetje feta erop en wat chilipeper en je hebt een heerlijk gerechtje. Ook kool doet het goed op de BBQ. Witte kool, rode kook, spitskool, bloemkool. You name it. Smeer ze in met olie of (vegan) boter en ze krijgen een heerlijke textuur en rooksmaak na een paar minuten boven de kolen.

Een salade als tegenhanger

Maak als je gaat barbecueën altijd een lekkere salade voor erbij. Dat is fijn als tegenhanger van al het machtigs dat je gaat eten en bovendien een welkome afwisseling. Hou het licht en laat vlees achterwege. Er zijn genoeg lekkere saladerecepten voor bij de BBQ te vinden online.

Nog veel meer leckere BBQ recepten

Jord heeft nog veel meer heerlijke en creatieve BBQ recepten ontwikkeld waar geen dier aan te pas is gekomen. Zo is er de Bofkipburger Lousiana en de Oozy Woozy Double Cheese mc2 Burger. Bekijk alle vega(n) BBQ recepten – gemaakt met de producten van De Vegetarische Slager – en overtuig jezelf, je vrienden en je familie.