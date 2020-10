Dit is wat een gezond eetpatroon voor je kan doen

Je goed voelen heeft alles te maken met je goed voeden. Want die wonderlijke fabriek die je lichaam is, heeft wel de juiste brandstoffen nodig. Daarbij kan je eetpatroon invloed hebben op je humeur.

Je lichaam heeft bouwstoffen nodig en die haal je uit voeding. Ze zorgen ervoor dat alles naar behoren kan functioneren daarbinnen. Maar voeding kan ook effect hebben op je humeur. Vandaar ook dat voeding een van de vijf pijlers is in de voel-je-goed wijzer van Etos. Zo hebben studies aangetoond dat groente en fruit een gunstige uitwerking kunnen hebben op je gestel. Dat komt door de antioxidanten die erin zitten.

Stabieler door smoothies

De dag beginnen met een smoothie is niet alleen heel lekker, je krijgt ook meteen een flinke stoot antioxidanten binnen. Antioxidanten is een verzamelnaam voor stoffen zoals de vitamines E en C, spoorelementen zoals seleen en bioactieve stoffen. Ze helpen je de schade van vrije radicalen bestrijden. Vrije radicalen zijn agressieve stoffen die je hersenen kunnen beschadigen en daarmee de kans op mentale problemen verhogen. Met antioxidanten bescherm je je hersenen dus eigenlijk. Naarmate je ouder wordt heb je meer antioxidanten nodig.

Down door suiker

Naast dat je aankomt als je te veel suiker eet en daardoor wellicht minder blij bent met je lijf, heeft te veel suiker ook een negatief effect op je hersenen. De pieken en dalen in het suikergehalte in je bloed, kunnen zelfs de kans op depressieve gevoelens vergroten. Beter vervang je suiker door producten die hun energie wat gedoseerder afgeven zoals vijgen, dadels, noten en vers fruit.

Darmen blij, jij blij

Je darmen worden wel eens je tweede brein genoemd. Rondom je darmen zit een uitgebreid zenuwstelsel dat communiceert met je hersenen en andersom. Om je tweede brein te paaien, is het belangrijk dat je darmmicrobiota (de samenstelling van de bacteriën in je darmen) gevarieerd van samenstelling is. Dat zorgt voor positieve signalen richting je echte brein. Hoe je ze te vriend houdt? Door veel vezels te eten. Groenten, fruit, volkorenproducten en peulvruchten zitten er vol mee.

Een eetpatroon waar je blij van wordt

Een eetpatroon dat alles in zich heeft om jou zo goed mogelijk te laten voelen is het Mediterrane eetpatroon. Zo lees je ook in de voel-je-goed gids van Etos; het is de lekkerste stap naar een bewuster eetpatroon. Want: veel groente, veel vers fruit, peulvruchten, olijfolie, noten en meer vis dan vlees. Zo'n dieet is smullen maar vooral ook rijk aan serotonine, foliumzuur, gezonde vetten en mineralen. En deze stoffen kunnen een rol spelen bij het bestrijden van depressies.

Tijdens het Voel-je-goed kennispartnerschap met Etos konden jullie ook vragen stellen over voeding en je goed voelen. Een forummer vroeg zich af of je van afslankproducten echt blijvend afvalt en of die producten wel gezond zijn. Onze kennispartner Jacky gaf aan dat een afslankproduct een hulpmiddel is om het afslanken iets 'gemakkelijker' te maken. Het stilt de honger of zorgt voor een snellere verbranding. Maar daarnaast is het altijd belangrijk gezond te eten en voldoende te bewegen. Afslankmiddelen zijn nooit een garantie dat je niet meer aankomt. En nee, als je naast deze producten niet gevarieerd eet, is dat niet gezond en ook niet goed voor je humeur.

Heb je een andere vraag over voeding? Kijk ook op etos.nl/voel-je-goed/voeding of vraag een medewerker van Etos om advies. En als je dan toch in de winkel bent, neem dan meteen de voel-je-goed wijzer en de bijbehorende gids mee. Hierin vindt je allerlei tips en adviezen om lekkerder in je vel te zitten.