Deze sexy Black Friday deals worden jouw hoogtepunt deze winter

Voor sommige Black Friday deals kun je niet ongevoelig blijven. Niet alleen vanwege die hoge korting, maar ook omdat je niet kunt wachten tot ze op je deurmat liggen. Zo heeft EasyToys in de aanloop naar Black Friday elke dag een spannende deal.

VIVA samen met EasyToys

De Ultieme Count Down is begonnen en de eindstreep staat al vast. Want met de speciale productdeals van EasyToys is succes bijna gegarandeerd. Grijp die kans om alleen of samen met je lover op seksuele ontdekkingstocht met beide handen aan. Dit is het moment

Hoogtepunten

Met de speciale productdeals krijg je exclusieve, hoge kortingen op heerlijke producten. Zoals de Womanizer. Met deze luxe luchtdrukvibrator kan een orgasme eigenlijk niet uitblijven. Maar daarvoor moet je normaalgesproken wel diep in de buidel tasten. Tijdens Black Friday gaat er zomaar even 59 euro van de prijs af. Nog zo’n orgasmeknaller is de Satisfyer Pro, de goedkopere variant van de Womanizer. Deze beste toy van 2020 koop je tijdens Black Friday met 30 euro korting.

Op boevenpad

Willen jij en je lief je eens wat meer op het stoute BDSM pad begeven, dan is de 10-delige Black Fantasy BDSM box vol met SM- en bondagespeeltjes een mooi begin. De complete set zit boordevol spannende BDSM-speeltjes waarmee je elkaar kunt ontdekken. Je kunt rustig beginnen en steeds een stapje verder gaan. Een andere leuke toy voor koppels is de We-Vibe Unite. Maak dankzij Black Friday voordelig kennis met deze handsfree vibrator en geef jullie seksleven een intense boost.

Experimenteren voor beginners

We-vibe, BDSM, buttplugs…weet je niet wat je hoort, laat staan waar je moet beginnen? EasyToys wijst je de weg door het sekstoysoerwoud. Een goede beginnerstoy die tijdens Black Friday voor 12,50 de jouwe is, is een vibratie-ei. Dit roze eitje stop je in je vagina en laat je vervolgens met de bijbehorende afstandsbediening vibreren. Vraag is natuurlijk wie de afstandsbediening beheert? Andere toys (of plekjes) om voor een prikkie mee te experimenteren zijn de g-spot stimulator en de Buttplugset voor beginners. Je zult geen spijt krijgen van je experimentjes.

Spelletje spelen

Doorgewinterde sekstoygebruiker of beginner, de winter is het ultieme jaargetijde voor het spelen van spelletjes. Beter dan ganzenbord is het bordspel Ultiem Verlangen, een erotisch spel met spannende opdrachten en vraagkaarten. Een boost voor je seksuele relatie.

Nog veel meer goede deals

Bij EasyToys krijg je tijdens Black Friday tot wel 80% korting op meer dan 150 artikelen. Kijk voor alle Black Friday deals vanaf 16 november op easytoys.nl