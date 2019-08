Blije ogen in vijf simpele stappen

Of je nou op het strand loopt (hoi zand en zonnebrand!), aan het zwembad ligt te luieren (au, chloor!) of de hele zomer naar je beeldscherm hebt zitten turen: de zomer vraagt extra veel van je ogen. Hoog tijd om eens te kijken of ze nog wel een beetje happy zijn. VIVA tipt je het ultieme zomerplan voor je ogen.

VIVA samen met Pearle Opticiens

Heerlijk toch, de zomer. Lange dagen aan het zwembad en zwoele avonden op het terras. Goed insmeren, en op naar nog zo’n dag! Maar zo goed als we voor onze huid zorgen, zo weinig doen we vaak voor onze ogen. Die krijgen het met al die korte nachten, hittegolven, zwembaddagen, koude kantooruren, zweetdruppeltjes en zonnebrandprikkels zwaarder te verduren dan je doorhebt. Gelukkig kun je er best iets aan doen om je ogen (en die van de mensen om je heen!) in topconditie te houden.

1. Pas op met airco

Lekker voor je hete lijf, maar je ogen worden écht niet blij van deze kunstmatige koelte. Airco zorgt voor een lage luchtvochtigheid. Fijn als je loopt te zweten, maar minder voor je ogen die elk beetje vocht hard nodig hebben. Zeker op kantoor, want achter de computer knipper je ook nog eens zo’n dertig procent minder dan normaal. Wees slim als je een dag of nacht in de airco doorbrengt: zet ‘m boven de 23 graden (hoe verleidelijk het ook is, dit is volgens fabrikanten de prettigste temperatuur om in te leven), zorg dat je genoeg drinkt en hou oogdruppels bij de hand om je ogen een extra handje te helpen.

2. Geef je ogen een zomer-APK

Hoe vaak heb jij last van je ogen? Waarschijnlijk vaker dan je denkt. Van hoofdpijn tot vermoeide of geïrriteerde ogen, dikke kans dat ook jouw ogen wel een boost kunnen gebruiken. Hoe haarfijn je ogen precies zien, test je heel makkelijk en snel met deze online oogtest. In een paar simpele stappen weet je hoe jouw ogen er voor staan. Hoe scherp zie je bijvoorbeeld nou echt? Zien jouw ogen wel genoeg contrast? En hoe is de conditie van je netvlies? Na een paar minuten weet je precies of je het maximale uit je ogen haalt.

3. Bye bye blauw licht

Zit je veel achter de computer? Of het nou zomer is of niet: ogen die veel naar een beeldscherm turen verdienen wat extra liefde. Als je elke dag twee uur of langer achter een beeldscherm zit, is een bril met blauwfilter een echte aanrader. Die zorgt voor meer rust voor je ogen. Kijkt wel zo lekker. Ook leuk: deze speciale glazen (die blauw licht neutraliseren) passen in elk montuur, dus je hebt iets te kiezen.

4. Ga waterproof

De eeuwige discussie ‘wel of geen waterproof mascara’ krijgt in de zomer een extra laagje. Overweeg, als je dat nog niet deed, in de zomermaanden de overstap te maken naar een waterproof mascara. Dan ben je in één klap zwem- en spetterproof, en verleen je je ogen ook nog eens echt een gunst. Geen geprik meer als er toch iets uitloopt. Wel zo lekker. Dat je er de hele dag totaal geen omkijken naar hebt is natuurlijk ook wel zo fijn.

5. Vergeet je zonnebril niet

Het is heel belangrijk om je ogen goed te beschermen tegen de felle zomerzon. Zelfs als je er voor je gevoel geen last van hebt, kan de schade zich namelijk opstapelen. Gelukkig is een goede zonnebril kopen heel eenvoudig. Kijk in de winkel altijd naar het stickertje op je bril: staat daar 100% UV of UV400 op, dan zit je goed. Op het pootje staat daarnaast nog een zogenaamd CE-keurmerk. Daar wil je CE3 of CE4 zien. En nee, dat staat écht niet alleen op dure brillen. Extra tipje: hoe donkerder de brillenglazen, hoe meer het zonlicht wordt tegengehouden.

Goed te doen, toch? Fijne zomer!