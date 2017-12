Het blokhutgevoel, maar dan zonder blokhut

Grof gebreide kleden, nepbont en meubels waar je in wegzakt. Woonstijl Cosy Cabin staat gelijk aan ‘knus’ en dat is wat we willen in de winter. Lees hier hoe je dit makkelijk zelf doet en kijk hoe blogger Elisah Jacobs van interiorjunkie.com het huis van Juliette in Naarden-Vesting winterklaar maakt.

De truc zit ‘m in de mix van verfijnd en stoer. Combineer grijstinten, naturel hout en zwart metaal naar hartenlust met cognac en koper. En onthoud vooral deze kleur: roestbruin. Grijs wordt warmer, naturel krijgt karakter en nude tinten worden pittiger in combinatie met deze warme bruintint. Met deze tips creëer je in no-time dat warme blokhutgevoel:

Combineer stoere, betonnen wanden (echt of met betonverf) met warme tinten. Heb je liever een behangetje? Dan kun je ook kiezen voor vliesbehang met de structuur van grof linnen. Dit geeft je muur een subtiele kleur en is uiterst aaibaar. Op de vloer zijn vergrijsde planken de ideale basis voor een Cosy Cabin-gevoel. Strak, sfeervol en prima te combineren met warme kleuren. Maar hoe mooi je grijze ondervloer ook is, die vraagt wel om een zacht tapijt. Het moet natuurlijk wel behaaglijk blijven! Of je nu kiest voor een etnisch kleed, een vintage-look tapijt of een combinatie van die twee: warmer wordt het niet. Dan de meubels. Hierbij geldt slechts één regel: varieer. Dus die zachte stoel naast een robuuste tafel, een strakke bank combineer je met ronde vormen en harde materialen krijgen aaibare tegenhangers. Ga qua accessoires los met warme kleuren en stoffen: scoor kussens en plaids of bijvoorbeeld een mooi doek voor aan de wand.

En zo maakte blogger Elisah Jacobs van interiorjunkie.com het huis van Juliette in Naarden-Vesting winterklaar…

Elisah: ‘Het gezellige stulpje van Juliette en Bas uit 1920 bleek perfect voor deze shoot. De ijsblauwe muur, stenen schouw en de roze fluwelen loveseat passen goed bij de woontrend Cosy cabin. Door drie hoofdkleuren te gebruiken – cognac, grijs en ijsblauw – creëer je rust. Volledig in balans, ik hou ervan.’

Elisah: ‘De ronde cognackleurige fluwelen poef matcht perfect met het oudroze en lichtgrijs van de meubels. Ronde vormen maken het, doordat ze het geheel zachter maken, extra gezellig in huis. En bij elke budgetproof make-over kijk ik ook altijd wat ik nog kan hergebruiken. Bij Juliette ontdekte ik in de kast bijvoorbeeld het prachtige porseleinen servies van haar oma. De orchidee verhuisde ik van de eettafel naar de salontafel en whiskyglazen werden waxinelichthouders. Ik stylede het af met een goudkleurig bijzettafeltje met daarop een speelse tafellamp. Zo was die donkere hoek naast de schouw mooier verlicht.’

