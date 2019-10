Tiffany heeft borstimplantaten en daardoor een iets hogere kans op lymfeklierkanker

Vrouwen met siliconen borstimplantaten blijken een iets hogere kans te hebben op ALCL, een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Tiffany (27) heeft borstimplantaten. Wij vroegen ons af of ze zich zorgen maakt.

Wat was de reden dat je borstimplantaten kreeg?

‘Ik heb een foutje in mijn BRCA-gen, een mutatie, waardoor ik een hoog risico heb op borstkanker. Ongeveer 5 tot 10 % van de gevallen van borstkanker en eierstokkanker wordt veroorzaakt door een erfelijke aanleg. De meeste bekende oorzaak is een verandering in het BRCA1- of BRCA2-gen. Mijn opa van mijn vaderskant bleek een BRCA1-mutatie te hebben, evenals mijn vader en zus, kwamen we al snel achter. Vanaf mijn achttiende kon ik mij laten testen en ook ik bleek de mutatie te hebben. Dit betekende dat ik met 60 tot 80 % kans een verhoogd risico op borstkanker had. Heftig natuurlijk, maar omdat mijn vader en zus de mutatie ook hebben kwam het niet als een verrassing. Eigenlijk bleef ik er vrij nuchter onder. Het was voor mij al snel duidelijk dat ik mijn borsten preventief zou laten verwijderen. Uiteindelijk deed ik dat toen ik 21 jaar was. Wellicht jong, maar mijn keuze stond vast en ik sta daar nog altijd achter, ondanks dat het de eerste keer mis ging.’

Wat weet je precies over het lage risico op ALCL als je borstimplantaten hebt?

‘Ik hoorde het nieuws via via. Ik schrok er niet van. Hoe het door de media werd gebracht vond ik vooral overdreven. Natuurlijk is voorlichting goed, maar blijf dan wel bij de feiten. Het risico op ALCL met borstimplantaten is met 0,014% zo klein. Het is echt veel minder dan 1%. Toch werd het in het nieuws zo heftig gebracht. Ik kan me goed voorstellen dat vrouwen die net te horen hebben gekregen dat ze borstkanker hebben of onlangs met het traject van preventieve amputatie zijn gestart, er erg van schrokken. Alsof er werd gezegd: “Ga je niet dood aan borstkanker, dan wel aan lymfklierkanker”. Maar dat is niet waar. Ja, er bestaat een iets grotere kans op ALCL als je borstimplantaten hebt, maar het gaat er dan ten eerste om wat voor implantaten je precies hebt. Daarnaast is het goed te behandelen als je er op tijd bij bent. Het advies dat ik kreeg was dus vooral: houd het goed in de gaten en trek op tijd aan de bel. En dat doe ik ook.’

Weet jij welke borstimplantaten je precies hebt?

‘Nee en daar heb ik ook geen behoefte aan. Ik heb wel een kaartje met de gegevens van mijn implantaten van mijn plastisch chirurg gekregen, maar ik voel niet de drang om daar naar te kijken. Want wat heb ik daar verder aan? Ik houd de signalen al goed in de gaten, meer kan ik niet doen.’

Je maakt je dus geen zorgen?

‘Nee, zeker niet. Nogmaals: het risico is zo klein, de kans is groter dat je onder een bus terecht komt. Wat ik vooral heb geleerd, is dat je toch nooit weet wat het leven brengt. Ik houd het echt goed in de gaten, maar ga me niet onnodig druk maken.’



Hoe en op welke signalen let jij?

‘Er zijn verschillende symptomen waar je op kunt letten als je borstimplantaten hebt. De twee belangrijkste zijn: een opzwellende borst en/of een al dan niet pijnlijke knobbel die je goed kunt zien of voelen in de borst met implantaat.’



Heb jij borstimplantaten? Blijf kalm, maar alert!

1. Check welke borstimplantaten je hebt.

2. Let op eventuele symptomen en signalen.

3. Onderneem actie als je twijfelt of je zorgen maakt.

4. Kijk voor meer informatie op www.borstkanker.nl of www.nvpc.nl (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie) en lees de veelgestelde vragen