Isa: ‘Borstvoeding afbouwen was vooral mentaal een dingetje’

Isa (23) gaf haar dochter Feline (nu acht maanden) borstvoeding. Na een half jaar stapte ze langzaam maar zeker over op flesvoeding.

‘Vanaf het moment dat Feline geboren was, gaf ik haar borstvoeding. Ze was nogal een gulzige drinker, waardoor ik haar niet altijd kon bijhouden, maar ik vond borstvoeding heel belangrijk; dat is toch het beste voor je kind. Toen Feline zes maanden was, wilde ik langzaam maar zeker overstappen op flesvoeding. Of Feline de fles zou accepteren, vond ik niet zo spannend, maar mentaal vond ik de overstap wel een dingetje. Het afbouwen ging tegen m’n gevoel in, het is bijna onmogelijk om daarbij geen last van schuldgevoelens te hebben.’

‘In het begin hadden we nog borstvoeding in de vriezer dat we konden gebruiken. En ’s nachts bleef ik ook nog gewoon borstvoeding geven. Dat vond ik zelf ook prettig, want dan hoefde ik er niet helemaal uit om een flesje klaar te maken. Uiteindelijk zijn we helemaal overgestapt op flesvoeding. Het lastige was dat Feline daar in het begin meer van spuugde. Daar had ze zelf gelukkig niet veel last van, maar het betekende wel extra wasgoed voor ons. Nu ze naast de flesvoeding ook steeds meer vaste voeding krijgt, wordt het spugen gelukkig weer minder.’

Nutrilon ondersteunt moeders zoals Isa om zo lang mogelijk borstvoeding te blijven geven, en om de balans te vinden in het combineren van borst- en flesvoeding. Nutrilon Prefea, met melkvet, is speciaal ontwikkeld om in combinatie met borstvoeding te geven, en voor de overgang van borst- naar flesvoeding. Het bevat een mix van de vezels 2’FL, 3’GL en GOS:lcFOS. En vitamine C en D* die het immuunsysteem van je kind ondersteunen. Overleg altijd met je consultatiebureau of arts als je besluit (deels) over te stappen op flesvoeding.

Disclaimer: Borstvoeding is de beste voeding. *Zoals alle opvolgmelk.

