Bye-bye burn-out: dit event maakt beroepsziekte nummer één bespreekbaar

Voorafgaand aan de VIVA400-awardshow organiseerden we dit jaar voor het eerst VIVA400: The Movement. Een denktank waarbij dertig genomineerden zich bogen over een maatschappelijk vraagstuk. Het thema dit jaar: de burn-out, en het taboe dat hierop rust.

Als je dan toch 400 intelligente, creatieve en inspirerende vrouwen in een ruimte hebt, is het eigenlijk zonde om alleen maar met ze te toasten op hun successen. Waarom niet de krachten bundelen om een maatschappelijk vraagstuk aan te pakken? Daarom vroegen we alle genomineerden om zich aan te melden voor VIVA400: The Movement, een seminar en aansluitende brainstorm met als thema dit jaar (het taboe op) de burn-out. Dertig dames waren er als de kippen bij om zich aan te melden.

Altijd ‘aan’

Op de dag van de awardshow druppelen rond half drie de eerste VIVA400-vrouwen het Krasnapolsky binnen. Dagvoorzitter Sandy Nijhuis trapt af met een welkomstwoord en stelt meteen rake vragen. Dat menig millenial kampt met burn-outklachten is een feit, maar waaróm? En waarom blijven die cijfers stijgen? En wat is een burn-out nou precies? Daar laat psychotherapeut en burn-out coach Carien Karsten haar licht over schijnen.

Zij stelt dat een burn-out niet zozeer een uitputtingsziekte is, maar een cognitieve ziekte: je brein werkt niet goed meer door chronische stress. Stress die onder andere wordt veroorzaakt door te veel willen (lees: van jezelf moeten) en het feit dat we tegenwoordig altijd ‘aan’ staan.

Opbranden en weer opstaan

Actrice Imanuelle Grives, VIVA-hoofdredacteur Debby Gerritsen en journalist Aldith Hunkar schuiven aan op het podium. Drie vrouwen die het goed voor elkaar hebben, maar stuk voor stuk hebben ze een periode achter zich waarin ze volledig waren opgebrand. Waar ging het mis? Hoe heeft het zover kunnen komen? En hoe zijn ze ‘genezen’?

Imanuelle, Debby en Aldith delen hun persoonlijke ervaringen en Sandy gaat het gesprek met ze aan. Ook de genomineerde VIVA400-vrouwen stellen vragen. Wat opvalt is dat steeds dezelfde dingen terugkomen: over je eigen grenzen gaan, moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen en – uiteindelijk – beter op jezelf passen.

Probleem aanpakken

Tot slot komt de groep bij elkaar. Hier zitten allemaal vrouwen die keihard werken en – net als de sprekers – af en toe hun grenzen overschrijden óf zelf last hebben (gehad) van burn-outklachten. Sandy snijdt verschillende thema’s aan en de VIVA400-vrouwen krijgen de kans om te brainstormen. Hoe kan het toenemende aantal burn-outs teruggedrongen worden? Hoe hou je jezélf mentaal en lichamelijk gezond? Wat kan de media doen om te helpen? Op grote doeken kunnen de vrouwen losgaan met stiften en op de muur belanden post-its met concrete punten en handvatten. De uiteindelijke resultaten van deze inspirerende brainstormsessie lees je binnenkort in VIVA.