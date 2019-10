Bye bye Winnie & Minnie: de mooiste baby- en kinderkamers met een volwassen inrichting

Veiligheid staat voorop in een baby– en kinderkamer. Zodra die gecoverd is heb je vrij spel om er een stylish verantwoord geheel van te maken. En dat kan prima zonder Winnie de Poeh of Minnie Mouse. Want niet alleen je baby, ook jij (en je partner) zullen er heel wat uurtjes doorbrengen.

Voordat je hormonen met je aan de haal gaan en je verleiden tot impulsaankopen is het slim om te bedenken wat je in de basis nodig hebt in een babykamer. Drie pijlers waar je niet omheen kunt (en wilt) zijn: een box, een commode en een kledingkast. Daarnaast kun je eventueel een gemakkelijke stoel plaatsen om in te voeden.

Stijl met rust

Eerst ga je bedenken in welke stijl je deze onmisbare items wilt aanschaffen. Hou je van modern, romantisch, Scandinavisch? Of durf je zelfs een tikkeltje industrieel aan te brengen in de kamer waar straks dat kleine wonder gaat huizen? Het mooiste is om één stijl aan te houden om rust aan te brengen, want die zal heel welkom zijn in de eerste roerige tijden.

Maak het gemakkelijk

Bij je keuze voor de meubels hou je zeker ook rekening met gemak. Er moet genoeg ruimte tussen de meubels overblijven om je te bewegen, zonder dat je ergens tegenaan stoot met de kleine op de arm. Een commode moet de perfecte hoogte hebben, en bij de kast is het ideaal als je een afgesloten én een open gedeelte hebt. Niet alleen omdat het zonde is om al die leuke kinderkleertjes achter gesloten deuren te plaatsen. Ook omdat het superhandig is om bijvoorbeeld de slaapzak voor het grijpen te hebben. Het exemplaar Mell van Coming Kids (foto boven) is voorzien van handige rekjes en knoppen.

Extra’s

Zeker tijdens koude nachten of voor frisse ochtenden is het heerlijk om een extra tapijt op de vloer te leggen voor warme voeten, uiteraard binnen de gekozen stijl. Een mooie lamp, stijlvol schilderij of een leuke plant maken het geheel compleet. Het fijne van een rustige basis is dat je accessoires regelmatig kunt afwisselen om mee te groeien met de veranderingen die je baby of kind doormaakt.

Pedagogisch verantwoord inrichten

Kinderkamers kun je op een volwassen manier toch heel speels inrichten. Laat kinderen binnen de kaders meedenken over hun kamer en geef ze daarmee een gevoel voor stijl mee. Met een mooi, zacht en uitnodigend bed zal het rekken van de bedtijd 100% meevallen. Model Luno van Coming Kids op de foto’s is er in verschillende stoffen en kleuren en zowel geschikt voor jongens als voor meisjes.

Meer

Coming Kids is een Nederlands merk dat bekend staat om haar stijlvolle en kwalitatieve meubels. Het merk heeft een stoere, frisse stijl en ontwerpt producten die de baby- en kinderkamer compleet maken. Denk hierbij aan boxen, bedden, kasten en bureaus. Houd je van stoer of kies je liever voor naturel? Bij Coming Kids kun je voor elke stijl terecht, zoals je ook ziet op www.comingkids.nl