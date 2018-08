De carrièreswitch van Charlotte: ‘Ineens merkte ik dat ik fantaseerde over hoe het zou zijn om boswachter te zijn’

Charlotte Biskop (30) verruilde haar baan als social media redacteur bij de NOS voor een leven als boswachter op Texel.

Tekst Eve Tomaszewski | Beeld Neeltje de Vries

Baan: ‘Boswachter publiek Staatsbosbeheer Texel’

Salaris voor crossover: ‘€ 3500’

Salaris na crossover: ‘€ 3300’

‘Ik had een enerverende baan als social media redacteur bij de NOS en had het daar heel erg naar mijn zin. Over een andere baan dacht ik nooit na, totdat ik tijdens een vakantie in een kroeg aan de praat raakte met een boswachter. Hij vertelde vol passie over zijn werk en ineens merkte ik dat ik zat te fantaseren over hoe het zou zijn om ook boswachter te zijn. Ik ben midden in de natuur opgegroeid op een boerderij in Brabant en hou heel erg van buiten zijn. Een paar dagen na die ontmoeting in de kroeg stuurde mijn vrouw me een vacature en grapte dat ik altijd nog boswachter op Texel kon worden. Best bizar, want zij wist helemaal niet van het gesprek tussen mij en de boswachter. We gaan geregeld naar Texel en hadden het er weleens over hoe fantastisch het zou zijn om er te wonen, maar dit was wel heel toevallig.’

Nieuw leven

‘Het profiel van ‘boswachter publiek’ sloot tot mijn eigen verbazing heel goed aan. Zo moet je bijvoorbeeld verstand hebben van social media, communicatie en woordvoering. Ik heb journalistiek gestudeerd en bij verschillende televisieomroepen gewerkt. Omdat ik niet echt een ‘groene’ achtergrond heb, had ik niet verwacht dat ik de baan zou krijgen. Maar ik stuurde een enthousiaste, grappige brief en dacht: ik zie wel waar het schip strandt. Inmiddels woon ik alweer dik een halfjaar op Texel. In de sollicitatieprocedure– die drie maanden duurde – heb ik aan het idee kunnen wennen. Voor mijn verhuizing woonde ik met mijn vrouw en haar drie kinderen in Almere. Ik had daar een heel leven opgebouwd dat ik voor deze baan heb moeten opgeven. Ik mis mijn vrouw, maar we genieten nu bewuster van onze tijd samen. Gelukkig staat ze achter mijn keuze, ze vindt het stoer dat ik deze stap heb genomen.’

Gewoon doen

‘Het allerleukste aan mijn baan vind ik dat ik elke dag naar buiten kan en andere mensen mag vertellen hoe mooi de natuur is. Dat wil ik de komende tijd graag blijven doen. Ooit hoop ik een boek te schrijven. Ik wil zo veel mogelijk mensen inspireren om meer tijd door te brengen in de natuur. Van andere mensen hoor ik vaak dat ze ook dromen van een carrièreswitch, maar dat ze niet durven. Tegen alle twijfelaars zou ik willen zeggen: gewoon doen. Je kunt maar beter spijt hebben van de dingen die je wel hebt gedaan dan van wat je niet hebt gedaan. Ik kan nu in elk geval voor de rest van mijn leven zeggen dat ik boswachter op Texel ben geweest.’

