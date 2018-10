De carrièreswitch van Judith: ‘Signalen als hartkloppingen en afdwalende gedachten drukte ik weg om aan de hoge werkdruk te kunnen voldoen’

Toen Judith Noordzij (31) als advocaat een burnout kreeg, nam ze de tijd om erachter te komen wat ze écht wilde. Nu is ze coach op het gebied van mentale vitaliteit.

Tekst Eve Tomaszewski | Beeld Neeltje de Vries

Baan: spreker, coach en Instagram influencer @junoordzij.

Salaris voor en na crossover: Van € 3600 naar € 2200 bruto per maand.

Hoogst haalbare

‘Eigenlijk wist ik al vanaf dag één dat ik mijn werk bij een advocatenkantoor aan de Amsterdamse Zuidas niet leuk vond. Maar omdat ik eindelijk de baan had waar ik zo hard voor had gewerkt, stopte ik dat gevoel weg. Toen ik in Groningen rechten studeerde, was dit het hoogst haalbare wat je na je studie kon bereiken. Ik wilde zó graag aan het perfecte plaatje voldoen, dat ik de gevoelens negeerde die me vertelden dat de baan toch niet echt bij me paste. Sterker nog: ik legde de lat alleen maar hoger. Signalen als hartkloppingen, slecht slapen, oververmoeidheid en afdwalende gedachten drukte ik weg om aan de hoge werkdruk te kunnen voldoen.’

Wat wil ik echt?

‘Toen mijn baas net voor het weekend mijn kantoor binnenliep om me te feliciteren met het binnenhalen van een opdracht, knapte er iets in me. Het idee dat ik na het weekend weer aan de slag moest, deed me door mijn benen zakken en in tranen uitbarsten. Het bleek een burn-out te zijn, die me verplichtte om na te denken over wat ik nou precies wilde. Ik wist in elk geval wat ik níet wilde en nam ontslag. Kort daarna solliciteerde ik voor een functie onder mijn niveau als hr-adviseur bij een jong bedrijf. Daar kon ik van negen tot vijf werken, in casual kleding. Heerlijk vond ik dat. Mijn familie en vrienden begrepen niet dat ik voor die baan koos, met zo’n goede opleiding op zak. Maar is het niet het allerbelangrijkste dat ik gelukkig en gezond ben?’

Coachen en spreken

‘In 2015 begon ik mijn ervaringen met een burn-out op Instagram te delen. Daar kreeg ik ontzettend veel reacties op. Meer mensen worstelen met de druk die we onszelf opleggen. Omdat ik dat ook veel om me heen zag, ontstond de wil om mensen te helpen om daar beter mee om te gaan. Mensen coachen en in het openbaar spreken over dit onderwerp leek me de perfecte manier. Toen ik het mijn baas vertelde, zei hij dat hij dat als mijn ontslag zag; zo veel vertrouwen had hij erin. Toen ik op Instagram aangaf dat ik ging coachen en spreken, stroomden de aanvragen vanzelf binnen.’

Leven met gevoel

‘Ik doe nu wat dicht bij me staat en sta sinds mijn crossover midden in het leven. Ik leef met veel meer gevoel. Mijn boodschap? Leef je eigen leven en doe wat goed voelt voor jou, dan gebeuren er mooie dingen. Ik ben nu bezig met een boek en hoop dat ik met mijn verhaal en boodschap uiteindelijk de hele wereld bereik.’

