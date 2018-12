De carrièreswitch van Lyddia: ‘We hebben inmiddels in verschillende winkels gelegen en hebben samen met Edgar Davids een schoen gelanceerd’

Na een internationale PR-carrière bij onder anderen Tommy Hilfiger, Reebok en Viktor & Rolf had Lyddia Roy (43) zin in iets anders. Nu is ze mede-eigenaar van Eureka Shoes.

Tekst Eve Tomaszewski | Beeld Neeltje de Vries

Baan: mede-eigenaar van Eureka Shoes.’

Salaris voor en na crossover: ‘Als freelance PR consultant verdiende ik meer. Ik haal nog geen salaris uit Eureka Shoes, want alles wat er binnenkomt, investeren we direct terug in het bedrijf. Mijn inkomsten haal ik op dit moment uit freelance klussen op het gebied van projectmanagement.’

Het was tijd voor iets nieuws

‘Ik heb zo’n beetje alles gedaan en bereikt wat mogelijk is op het gebied van PR. Via via ben ik ooit als stagiair begonnen, maar het echte vak leerde ik pas na mijn studie bij Tommy Hilfiger als European PR manager. Het was het begin van een lange internationale carrière in de PR. Ik heb gewerkt voor Reebok, Viktor & Rolf en Tommy Hilfiger in New York, maar bijvoorbeeld ook het communicatietraject voor de opening van W Amsterdam gedaan. Mooie dingen, maar voor mij was dat op een gegeven moment klaar. Ik had alles eruit gehaald wat erin zat. Het was tijd voor iets nieuws.’

Merken bouwen

‘Ik heb altijd een brede interesse gehad. Mijn studie op de International Business School was breed georiënteerd en ik heb zelfs nog een uitstapje gemaakt en mijn propedeuse in de Rechten gehaald. Een crossover was dus niet zo raar en werd alleen maar toegejuicht

door mijn omgeving. Eureka Shoes is via een vriendin op mijn pad gekomen. Zij had het merk in Portugal gezien en vond het wel wat voor mij. Samen met Melisa Lopes heb ik de eigenaar aangeschreven met de vraag of hij niet wat in Nederland wilde doen met zijn label. Die aanvraag kreeg hij wel vaker, maar mijn ervaring in het bouwen van merken maakte het verschil. Anderhalve maand later kwam de eigenaar naar Nederland. Binnen twee maanden was alles rond en waren Melisa, ik en een vriend van ons die helpt met de financiën en logistiek ineens eigenaren van Eureka Shoes in Nederland.’

De juiste drive

‘We zijn gewoon begonnen. Als je iets wil, moet je het gewoon gaan doen. Maak een plan, zorg ervoor dat het goed in elkaar zit en ga ervoor. Als je de juiste intenties hebt en de drive, dan kom je er wel. Natuurlijk was dat ook eng. Ik begon aan iets nieuws, met mensen met wie ik nog niet eerder had samengewerkt. Maar als je gewoon begint, merk je dat er heel veel deuren opengaan en dat er genoeg mensen in je netwerk zijn die je kunnen adviseren en daar ook toe bereid zijn. En alles wat niet loopt of anders loopt, daar leer je alleen maar van.’

Het kost tijd

‘Op dit moment levert het nog niet genoeg op om er meerdere salarissen uit te halen. Daarom doe ik er freelance klussen op het gebied van projectmanagement naast. Maar ik weet dat dit is wat ik wil doen. We hebben al behoorlijk wat bereikt. We zijn online begonnen, maar hebben inmiddels in verschillende winkels gelegen en hebben samen met Edgar Davids een schoen gelanceerd. We hebben alle ingrediënten om het merk groot te maken, maar dat kost tijd. Ik hoop dat we binnen een aantal jaar meerdere winkels in Nederland kunnen openen en dat het echt een household name wordt in schoenenland.’

Ook toe aan een carrièreswitch? Kies dan de auto die daarbij past: de Renault Captur, een van de crossovers van Renault. Via Private Lease bereikbaarder dan ooit. Kijk op renault.nl/viva400

Dit artikel is afkomstig uit VIVA-49. VIVA400 is powered by Renault Captur.