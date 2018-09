De carrièreswitch van Naomi: ‘Ik ging van € 2000 netto naar geen inkomsten’

Naomi Dahmen (26) had een leuke baan, maar verlangde naar een manier om iets goeds te doen. Daarom richtte ze haar eigen organisatie op.

Tekst Eve Tomaszewski | Beeld Neeltje de Vries

Baan: ‘Oprichter van Eco-u.org, een organisatie die opkomt voor mensen- en dierenrechten.’

Salaris voor en na crossover: ‘Van zo’n € 2000 netto naar geen inkomsten.’

Wereldverbeteraar

‘Na een stage kon ik bij de NS blijven werken als software engineer en ik had het daar erg naar mijn zin. Ik programmeerde en codeerde een planningsysteem dat kortetermijnconflicten regelt en had superleuke collega’s. Toch knaagde er iets. Ik ben altijd een typetje wereldverbeteraar geweest en het gevoel dat ik iets voor de wereld wilde doen, werd sterker en sterker. Na een aantal maanden met het onrustige gevoel te hebben rondgelopen, heb ik mijn werkgever verteld hoe ik me voelde. Hij zei meteen tegen mij dat ik mijn hart moest volgen en dat ik altijd terug kon komen. Dat was het laatste zetje dat ik nodig had om een crossover te maken. Ik was 24, had geen koophuis of kind, dit was hét moment. Ik nam ontslag en ben me gaan oriënteren op wat ik nodig had en moest doen om een organisatie op te zetten die zich inzet voor mensen- en dierenrechten. Ik ben de opleidingen ecologie en dierenverzorging gaan volgen en heb cursussen tot life coach, budget coach en kindercoach gedaan. En ik heb Eco-u opgezet. Het is een internationale organisatie die zorgt voor structurele veranderingen op het gebied van mensen-en dierenrechten en de algemene gezondheid van de aarde.’

Voorlichting

‘Sinds ik opnieuw ben gaan studeren en researchen, heb ik geen inkomen meer. Ik investeer al mijn spaargeld in dit project. Omdat ik mijn passie volg en een mooi doel heb, lukt het me om vol te houden, maar op een gegeven moment zal ik op zoek moeten naar funding om mezelf te kunnen blijven onderhouden en mijn projecten te kunnen financieren. Ik geef voorlichting aan kinderen op scholen en probeer ze op een creatieve manier te vertellen over bijvoorbeeld de herkomst van kleding of over gelijkheid voor anderen en jezelf. Ik wil ze graag bijbrengen hoe ze door bewuste keuzes te maken een verschil teweeg kunnen brengen en daarmee bovendien hun eigen toekomst mooier kunnen maken. Ook reis ik af naar landen als Amerika, Guatemala, Cuba, Egypte of Cambodja om onderzoek te doen en organisaties te ondersteunen of adviseren.’

Grootste frustratie

‘Het voelt goed om hiermee bezig te zijn en ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze. Ik ben trots dat ik uit het maatschappelijke plaatje ben gestapt om mijn passie te volgen. Mijn grootste frustratie is dat mensen hun ogen sluiten voor alle narigheid op de wereld, terwijl er met zo weinig zo veel kan worden gedaan. Een ideale wereld bestaat helaas niet, maar als ik de wereld maar een stukje beter kan maken door mensen te informeren en hen er bijvoorbeeld op te wijzen dat we in de toekomst geen plastic meer moeten gebruiken, dan is een van mijn doelen al bereikt.’

Ook toe aan een carrièreswitch? Kies dan de auto die daarbij past: de Renault Captur, een van de crossovers van Renault. Via Private Lease bereikbaarder dan ooit. Kijk op renault.nl/viva400

Dit artikel is afkomstig uit VIVA-38. VIVA400 is powered by Renault Captur.