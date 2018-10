De carrièreswitch van Anne-Claire: ‘Rens Kroes heeft een van mijn schilderijen aan de muur hangen, nadat ik haar een bericht stuurde’

Anne-Claire Fleer (26) vond haar oude passie schilderen terug en besloot vervolgens haar baan op te zeggen om fulltime kunstenares te worden.

Tekst Eve Tomaszewski | Beeld Neeltje de Vries

Baan: ‘fulltime kunstenares’

Salaris voor en na crossover: ‘Van €2550 naar variërende maandinkomsten van €500 tot €2000’

Zakenvrouw

‘Ik heb altijd gedacht dat ik een zakenvrouw met aktetas en hakken ging worden, maar het is anders gelopen. Ik ben nog steeds een zakenvrouw. Alleen in de kunstwereld en niet in de corporate wereld waarin ik verwachtte te belanden. Al tijdens mijn studie aan de universiteit had ik een ontzettende drive en nog voordat ik aan mijn masterscriptie Business Information Management begon, was mijn contract voor financieel adviseur bij EY (Ernst & Young) al getekend. Ik was alleen maar aan het werken zonder stil te staan en te bedenken of dit wel was wat ik echt wilde. Op vakantie kreeg ik het inzicht dat ik tijd voor mezelf nodig had. Voor het eerst in mijn leven nam ik rust, ging ik nadenken over wat ik leuk vond en ging ik dingen uitproberen. Als kind schilderde ik graag en mijn liefde daarvoor kwam in deze periode weer terug. Ik vond het zo leuk en het gaf me zo’n goed gevoel dat ik besloot om te stoppen bij EY, omdat ik alleen nog maar dingen wilde doen die mij energie geven. Zoals mijn spullen pakken en vertrekken naar Londen, waar mijn vriend toen woonde. Daar kreeg ik een aanbod van een startup. Mijn ego speelde op en ik besloot de baan te nemen. Ik ging weer helemaal op in hard werken en weer op vakantie dacht ik: wat ben ik aan het doen? Dit was juist niet de bedoeling. Ik heb toen mijn baan opgezegd en van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Ik lanceerde een website waarop ik mijn schilderwerk deelde en verkocht. Ik kende niemand in de kunstwereld, maar geloofde dat ik het kon maken als ik keihard mijn best deed. Als je iets wil, dan kan je het ook bereiken en dat zorgde voor het vertrouwen in mezelf om er helemaal voor te gaan.

Kunstcarrière

Ik ben nu ruim anderhalf jaar verder en het gaat goed. Het afgelopen anderhalf jaar heb ik vooral geëxperimenteerd. Ik maakte schilderijen, ben gaan vloggen over galerieën en gestart met bodypainten. Dat geeft me zoveel energie en ik krijg zo veel leuke reacties dat ik langzaam het schilderwerk achter me aan het laten ben en me hier volledig op focus. Ik werk twee dagen in de week als barista om de huur zonder stress te kunnen betalen. Dat ik minder inkomen heb, vind ik niet erg. Iedere cent die binnenkomt, herinvesteer ik. Alles draait om mijn kunstcarrière. Daarvoor moet ik soms uit mijn comfortzone, brutaal zijn en mensen benaderen. Zo heeft Rens Kroes een van mijn schilderijen aan de muur hangen, omdat ik haar een bericht stuurde. Mijn omgeving is soms nog steeds geshockeerd door mijn crossover en maakt zich af en toe best zorgen, maar ik voel me goed. Voorheen was ik vaak aan het tobben met mijn gezondheid, maar sinds de crossover ben ik niet meer ziek geweest. Natuurlijk heb ik nog steeds stress, maar op een hele andere manier. Ik hoef mij niet meer te bewijzen en ik ben niet meer met anderen bezig. Dat geeft heel veel vrijheid. Ik haal veel voldoening uit het feit dat ik mensen blij kan maken met een kunstwerk. Dat is voor mij veel belangrijker dan hangen in een groot museum.’

