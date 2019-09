Charlotte Haasbroek over #ikbepaalzelf: ‘Van food fotografie tot social media: ik leer mezelf van alles’

Na lang twijfelen durfde Charlotte Haasbroek (40) een half jaar geleden eindelijk haar baan op te zeggen. Nu werkt ze in het bedrijf van haar man en is ze gelukkiger dan ooit.

Tekst Kim Buitenhuis | Foto Carolijn Daamen

Grootste droom: ‘Dat de wereld minder vlees gaat eten, omdat het beter is voor onze gezondheid, de natuur en het milieu.’

Grootste misstap: ‘Angst voor het onbekende, waardoor ik te lang heb gewacht om de volgende stap te zetten.’

Grootste talent: ‘Ik pak nieuwe dingen snel op en doe makkelijk veel tegelijk.’

Ongekend talent: ‘Koken. Nu het op een creatieve manier gebeurt, vind ik het ineens leuk. En ik blijk er best goed in te zijn.’

Absoluut niet goed in: ‘Geduld hebben. Na een half uur proberen zonder resultaat, ben ik er wel klaar mee.’

Ik vind mezelf rijk als: ‘ik kan groeien, waardoor ik elke dag weer vol energie zit.’

Grootste idool: ‘Ik vind Nina Pierson een grote inspirator. Zij geeft leuke tips om sustainable te leven met een gezin.’

Droombaan vroeger: ‘In een schoenenwinkel werken, omdat ik schoenen heel leuk vind. Het bleek de hel met al die vieze voeten.’

Droombaan nu: ‘Met Lazy Vegan zo veel mogelijk mensen minder vlees laten eten door het ze makkelijk te maken met lekkere veganistische maaltijden. We zijn nu al in Engeland, Ierland, Nederland en binnenkort ook in Denemarken te koop. Ik geloof erin dat er nog veel meer groei mogelijk is.’



Ik bepaal zelf…

‘Hoe ik mijn werkdag en -week indeel en dat is weleens anders geweest. Ik heb dertien jaar in de media gewerkt en sinds een half jaar ben ik gestopt als productiemanager bij SBS. Het werd steeds meer een wereld waarin ik me niet langer thuis voelde. Als leidinggevende was ik urenlang aan het vergaderen. Ik weet niet wie daar gelukkig van wordt, maar ik in elk geval niet. Uitvoerend bezig zijn, blijkt toch meer mijn ding en daardoor voelde ik me steeds minder op mijn plek. Echt weggaan, was wel een heel spannende stap, zo vlak voor mijn veertigste zonder concreet plan. Dat veranderde gelukkig op het moment dat mijn man mijn hulp kon gebruiken bij het opzetten van zijn bedrijf Lazy Vegan: veganistische diepvriesmaaltijden. Nu doe ik ongeveer alles wat er bij het opzetten van een start-up komt kijken. Te gek! Ik werk in een klein team van vijf mensen en ben verantwoordelijk voor de pr en marketing. Om kosten te besparen, pak ik zo veel mogelijk zelf op. Zo ben ik inmiddels food fotograaf en ik kook en style de gerechten die ik fotografeer ook zelf. Het creëren van content en daarover nadenken, vind ik geweldig. Ik werk zeker niet minder dan vroeger, maar kan nu wel zelf mijn tijd indelen. En als de kinderen ’s avonds in bed liggen, pak ik met plezier nog even mijn laptop om wat werk af te maken. Ik heb eindelijk weer iets gevonden wat ik met passie doe.’

Moeilijke keuze

‘Weggaan uit een situatie waarin ik een bepaalde zekerheid had opgebouwd. En mijn man en ik gaan nu regelmatig samen naar het buitenland om op beurzen te staan. Onze kinderen zijn nu op een leeftijd, twee en vier, dat ze het doorkrijgen als wij weg zijn. Dat vind ik ook lastig. Verder werken mijn man en ik trouwens niet echt samen, we zitten niet meer dan twee dagen per week tegelijk op kantoor.’

Trots op

‘Het feit dat mijn man zo’n goed product heeft ontwikkeld. We zijn nu op tien beurzen geweest en hebben in totaal zo’n 20.000 bakjes uitgedeeld. Daarvan heb ik maar een keer of tien gehoord dat iemand het niet zo lekker vond. Dat betekent dus dat die andere tienduizenden mensen het lekker vinden. Zo’n mooi compliment! Mijn schoonvader is ooit een bedrijf begonnen in diepvriesmaaltijden. Toen hij overleed, heeft mijn man het overgenomen met als doel het mensen makkelijker te maken om gezonder te eten en tegelijkertijd de wereld een stukje mooier te maken.’

Meest leerzaam

‘Dankzij deze baan heb ik mezelf al verschillende computerprogramma’s aangeleerd, weet ik inmiddels aardig wat van food fotografie en de wereld van influencers, social media en sustainable businesses. Als je jarenlang Shownieuws maakt, heb je daar geen idee van.’

Toekomst

‘Ik blijf sowieso bij sustainable brands werken. Ik heb ook veel interesse in hoe je fast fashion de wereld uit kunt helpen en zo de mode-industrie beter kunt maken. Zowel voor de mensen als voor de natuur. Maar voorlopig zit ik bij Lazy Vegan nog perfect op mijn plek en ben ik daar ook waardevol. Zo fijn. Het gevoel dat wat ik doe belangrijk is, heb ik lang niet gehad. Ik ben blij dat ik dat nu eindelijk weer heb.’

Ik bepaal zelf staat voor eigen keuzes maken. Je eigen leven leiden. Het heft in eigen handen nemen. Je eigen pad kiezen. Het staat voor women empowerment. In deze rubriek geeft VIVA vrouwen een podium om hun verhaal te vertellen, zodat ze andere vrouwen kunnen inspireren en empoweren.

Dit artikel komt uit VIVA-37 en ligt vanaf 11 september 2019 in de winkels.