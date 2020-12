Charlotte: ‘Niet meer roken geeft me een enorm gevoel van vrijheid’

Heel lang kon Charlotte Kroon (32) zichzelf niet als niet-roker zien. Nu kan ze zich niet meer voorstellen dat ze ’s ochtends een sigaret op zou steken.

VIVA samen met de Rijksoverheid

‘Toen ik veertien was, begon ik met roken, en ik rookte echt veel. Op mijn twintigste probeerde ik voor het eerst te stoppen, maar dat hield ik maar een paar weken vol. Een paar jaar later heb ik wel een langere periode niet gerookt. Ik zat thuis met een burn-out en had letterlijk de energie niet om te roken. Nadat ik was opgekrabbeld, stak ik op feestjes toch weer af en toe een sigaret op. Tot ik in 2016 mijn vriend leerde kennen. Ik was nog getrouwd en kwam in een scheiding terecht. De stress die dat met zich meebracht, in combinatie met een nieuwe vriend die rookte, maakte dat ik weer ging roken. Maar een jaar later raakte ik zwanger en dan moet je wel stoppen. Dus dat deed ik.’

Moeilijke tijd

‘Terwijl ik nog borstvoeding gaf, merkte ik dat ik steeds meer zin kreeg in een sigaret. Dan stak ik er zo nu en dan eentje op, meteen na de voeding. Al voelde ik me daar eigenlijk niet goed bij. Nadat ik stopte met borstvoeding geven, ben ik weer vol gas gaan roken. Dat kwam ook door familieomstandigheden, het was een moeilijke tijd. Niet lang daarna raakte ik ongepland zwanger van de tweede. Ik ben meteen weer gestopt en nooit meer begonnen. De jongste is nu anderhalf. Doordat ik een andere manier heb gevonden om met stress om te gaan en tijd voor mezelf te creëren, gaat het me deze keer makkelijker af.’

Mediteren in plaats van roken

‘In het begin vond ik het wel lastig. Roken was al zo lang onderdeel van mij, er waren zo veel momenten die ik koppelde aan roken. Dat begon al bij het opstaan: koffie met een sigaretje. Stress was een grote valkuil, dan ging ik meer roken. Maar sinds een jaar mediteer ik regelmatig. Toen in maart corona ons land binnendrong, zorgde dat voor spanning. Ik maakte elke dag minimaal een half uur vrij om te mediteren. Daardoor kan ik meer hebben. Na een hypnosemeditatie merk ik dat m’n hele lichaam ontspannen is, dat werkt verslavend.’

‘Ik zit echt veel lekkerder in m’n vel sinds ik gestopt ben.’

‘Het voelt deze keer heel anders. Er zitten zo veel voordelen aan gestopt zijn. Dingen ruiken frisser, mijn huid ziet er beter uit, mijn weerstand is beter. Ik zit echt veel lekkerder in m’n vel sinds ik gestopt ben. Niet meer roken geeft me een enorm gevoel van vrijheid. De stress die me om het hart sloeg als ik erachter kwam dat ik nog maar drie sigaretten had, vreselijk! Ik kan echt niks positiefs bedenken waarom ik nog zou moeten roken. Het helpt me in niks. Het is slecht voor m’n gezondheid, het kost geld en het kost tijd. Tijd die je aan iets anders kunt besteden.’

Stop met een stopcoach!

Wist je dat je hulp kunt krijgen van een stopcoach als je wilt stoppen met roken? Die helpt je met persoonlijke begeleiding jouw verslaving overwinnen. Wil je graag stoppen met hulp van een stopcoach* en je ervaring delen in VIVA? Stuur dan kort je verhaal naar redactie@viva.nl.

*Het traject loopt via de basisverzekering

Dit artikel is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid.