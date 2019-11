Charlotte van ’t Wout over #ikbepaalzelf: ‘Ik geloof dat je jezelf alles kunt aanleren’

Met de twee succesvolle ondernemingen SPOT en C.Academy op haar naam is Charlotte van ’t Wout (32) niet te stoppen. Haar geheim? De juiste mindset.

Tekst Kim Buitenhuis Foto Elke Verbruggen

Grootste droom: ‘Dat alle vrouwen financieel onafhankelijk zijn.’

Grootste misstap: ‘Ik zie mijn fouten voornamelijk als lessen. Eén van mijn misstappen is te lief gevonden willen worden. In onderhandelingen bijvoorbeeld. Daar ben ik inmiddels een stuk zakelijker in.’

Grootste talent: ‘Abstracte info vertalen naar iets concreets. Als ik zelfhulpboeken lees, kan ik razendsnel een vertaalslag maken, het uitproberen en in een tip omzetten voor mijn volgers.’

Ongekend talent: ‘Lasergamen: dat doe ik zo’n zes keer per jaar. En De kolonisten van Catan spelen. Lekker strategisch nadenken, daar ben ik goed in.’

Ben absoluut niet goed in: ‘Salsadansen. En ik heb niet echt gevoel voor mode. Loop het liefst elke dag in dezelfde trui en broek. Mijn assistent checkt nu voor belangrijke sprekersklussen wat ik aanheb, voordat ik weer dezelfde bloes draag.’

Ik vind mezelf rijk als…: ‘…ik door de supermarkt kan lopen zonder op de prijzen te letten. Dat is namelijk weleens anders geweest.’

Grootste idool: ‘Tony Robbins. Hij is zo warm en slim. Vooral als het gaat om de juiste mindset aanleren.’

Droombaan vroeger: ‘Pretparkdirecteur. En stewardess, zodat ik de wereld kon rondreizen.’

Droombaan nu: ‘Wat ik nu doe. Het zou best kunnen dat ik over een paar jaar weer een andere onderneming ben gestart. Ik geloof ook niet dat je een bepaalde passie kiest en die de rest van je leven leuk moet vinden. Ik wil vooral met veel plezier innovatief blijven ondernemen.’

Ik bepaal zelf…

‘…hoe mijn toekomst eruitziet. Die probeer ik veilig te stellen door ondernemingen op te richten, te onderhouden en veel tijd en energie in mijn eigen ontwikkeling te steken. Het begon allemaal nadat ik terugkwam van een wereldreis van anderhalf jaar. In die tijd werkte ik als digital nomad en schreef ik als freelancejournalist voor verschillende opdrachtgevers. Weer thuis in mijn appartementje driehoog achter in de Amsterdamse Pijp wist ik: ik wil geen klein appartement meer waar je de buren hoort praten, maar een heel ander leven. Met werk dat ik leuk vind, waarmee ik meer dan genoeg geld verdien en waardoor ik in een grachtenpand kan wonen. Nog diezelfde week is dat me gelukt. Ik ben mijn eigen bedrijf begonnen, geïnspireerd op iets wat ik in San Francisco tijdens mijn reis had gezien. Daar verhuurden ze geweldige plekken als vergaderlocaties. Ik vond een gaaf grachtenpand en heb mijn creditcard leeg getrokken om de borg, de huur én meubels te betalen. Superspannend natuurlijk, maar ik voelde intuïtief dat het zou werken. Vervolgens heb ik een website in elkaar geknutseld, die via LinkedIn gedeeld en in korte tijd 300.000 views gerealiseerd. Diezelfde week had ik al mijn eerste klanten. Het liep meteen en dat is nooit meer opgehouden. Het succes zit ’m vooral in de schoonheid van het pand, de locatie, de goede voorzieningen en de luxe inrichting.’

Hoe ontstond het idee voor je tweede onderneming?

‘C.Academy is vrij spontaan ontstaan. Ik deelde al een tijdje tips via Insta Stories, geïnspireerd op de zelfhulpboeken die ik wekelijks lees en direct in praktijk breng. Dat sloeg aan. In die periode kocht ik een kaartje van achtduizend euro voor een event van coach Tony Robbins terwijl ik dat geld eigenlijk niet had. Om dat terug te verdienen bedacht ik, als eerste in de wereld, een online cursus via Instagram. Ik bouwde een website om kaartjes te verkopen en via Stories bood ik deze aan voor vijftien euro per stuk. Binnen twee dagen had ik mijn kaartje terugverdiend. Ik vond die cursussen ontwikkelen zo leuk dat ik besloot ermee door te gaan. Inmiddels heb ik er zevenduizend verkocht. Van productiviteit tot onderhandelen: ik behandel allerlei onderwerpen. Ik bedien inmiddels een community aan ondernemende vrouwen en heb 22.000 volgers. Mijn eerste zelfhulpboek las ik rond mijn twintigste: The 4 hour workweek van Timothy Ferriss. Een soort handleiding voor het leven, zo handig! Inmiddels staat de teller op vijfhonderd zelfhulpboeken. Ik probeer alles uit, al werkt het echt niet allemaal. Maar veel wel en dat is verslavend. Ik geloof er ook in dat je jezelf alles kunt aanleren. Die mindset helpt me altijd verder.’

Moeilijkste keuze

‘Vriendschappen verbreken. De afgelopen twee jaar ben ik best veel vriendinnen verloren. Als je drastisch besluit je leven te veranderen, verlies je soms ook de steun van de mensen om je heen. Die plotselinge afstand werd bij mij ook veroorzaakt doordat we niet meer dezelfde interesses hadden. Altijd moeilijk. Gelukkig heb ik er veel nieuwe vrienden voor teruggekregen.’

Trots op

‘Dat ik ben gaan vloggen. Mijn eerste video was heel stijf en ongemakkelijk, maar ik heb toch doorgezet. Gelukkig maar, want daardoor heb ik nu 22.000 volgers. Ik krijg gave sprekersklussen en maak veel impact. Elke dag krijg ik zo’n honderd bedankjes. Natuurlijk krijg ik ook weleens negatieve reacties. Geld is bijvoorbeeld nog steeds taboe. Ik vind financiële vrijheid heel belangrijk en geef daar tips voor. Dan krijg ik nog weleens boze reacties dat het voor mij allemaal maar makkelijk praten is.’

Ik bepaal zelf staat voor eigen keuzes maken. Je eigen leven leiden. Het heft in eigen handen nemen. Je eigen pad kiezen. Het staat voor women empowerment. In deze rubriek geeft VIVA vrouwen een podium om hun verhaal te vertellen, zodat ze andere vrouwen kunnen inspireren en empoweren.

Dit artikel komt uit VIVA-40