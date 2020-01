Constance Scholten over #ikbepaalzelf: ‘Als team successen halen voelt zó goed’

Constance Scholten (32) maakt haar hele leven al onverwachte keuzes. Van wonen in het buitenland tot de start van een ondernemersavontuur op haar negentiende.

Grootste droom: ‘Met Slingshot Ventures van nationaal kampioen ook wereldkampioen worden.’

Grootste misstap: ‘In zee gaan met mensen van wie je vooraf niet honderd procent zeker weet of het wel goed zit. Om er uiteindelijk achter te komen dat je het goed aanvoelde en toch te lang hebt gewacht met afscheid nemen.’

Grootste talent: ‘Met mensen werken en teams de juiste energie geven waardoor ze het maximale uit zichzelf halen.’

Ongekend talent: ‘Iets waardoor onze buurvrouw me altijd toejuicht als ze het mij ziet doen: achteruit inparkeren.’

absoluut niet goed in: ‘Zingen. Maar ik doe het lekker wel. En het maakt me niet uit wie het hoort.’

Ik vind mezelf rijk als…: ‘…ik voor de kleine dingen dankbaar kan zijn.’

Grootste idool: ‘Désirée Dolron. Haar foto’s hangen wereldwijd in musea. Haar techniek is vernieuwend en met haar werk verwondert ze continu. Heel inspirerend hoe goed zij altijd heeft geweten wat ze wil en wie ze is. De keuze en het offer om haar leven in het teken van haar kunst te stellen, vind ik indrukwekkend. Mooi dat ze zo succesvol is geworden.’

Droombaan vroeger: ‘Vrachtwagenchauffeur. Het leek me fantastisch om de wereld over te reizen.’

Droombaan nu: ‘Wat ik nu doe. Werken met getalenteerde en inspirerende mensen met allerlei achter gronden vind ik superboeiend.’

Ik bepaal zelf…

‘…wat ik doe. Mijn hele leven al.

Zo verhuisde ik op mijn zestiende naar Montreal, omdat ik graag andere talen wilde leren. Terug in Nederland startte ik op mijn negentiende mijn eigen onder neming, terwijl ik net met een studie rechten was begonnen. Die heb ik nooit afgemaakt. Ik had in die tijd een bijbaan bij een internetbedrijf, een start-up die expats aantrok. Daar lukte het alleen niet om de jonge IT-talenten lang vast te houden. Ze misten erkenning voor het feit dat het spannend was om huis en haard op te geven en de geruststelling dat de start-up niet al na een paar maanden zou worden opgedoekt. In het vasthouden van deze talenten zag ik een gat in de markt. Ik besloot een wervingsbureau te starten. Dat heb ik vier jaar gedaan. Met succes, want in 2010 werden we overgenomen door werving- en selectiebureau Van Beuningen & Partners. Zij hadden nog geen IT-tak en zagen in ons de perfecte uitbreiding. Voor mij voelde dat als een waanzinnige stap. Door de nieuwe partners kreeg ik nog meer kennis en was ik niet meer in mijn eentje verantwoordelijk voor mijn personeel; ook fijn. Het feit dat ik daardoor onderdeel was van een groter geheel voelde heel goed. Dat is ook de reden dat ik inmiddels sinds twee jaar met heel veel plezier als investeerder bij Slingshot Ventures werk. Het was mijn droom om jonge ondernemers en aanstormende talenten verder te helpen en dat is precies wat ik nu doe. Het is zo fijn om omringd te worden door mensen die op andere vlakken beter zijn dan ik en waanzinnig gerespecteerd worden in het vak. Daar aansluiting bij vinden en als team successen halen voelt zó goed. Mijn tien jaar ondernemerservaring kan ik hier dagelijks kwijt. Ik hou me namelijk bezig met het werven en selecteren van mensen, het begeleiden van teams en het ontwikkelen van

commerciële haakjes. En daar heb ik superveel plezier in.’

Moeilijkste keuze

‘Na vier jaar bij Van Beuningen & Partners ging ik als commercieel directeur bij TravelBird aan de slag. Daar bedacht ik in 2015

het idee voor Camarilla: ’s werelds kleinste netwerk. Ik was net moeder geworden van onze zoon Hector, zat in Duitsland voor werk, opende mijn Facebook en zag dat ik tweeduizend vrienden had. Wie zijn al die mensen? vroeg ik me af. Ik voelde juist de behoefte om mijn foto’s en verhalen alleen te delen met de mensen die heel dicht bij me staan. Zo ontstond het idee voor Camarilla. Toen de testversie van de app direct vanuit 24 landen werd gedownload, wist ik: dit wordt een succes. In 2017 werden we overgenomen. In die overnameperiode kwam ik er al snel achter dat ik niet matchte met de nieuwe partner. Met pijn in mijn hart ben ik eruit gestapt en heb ik het mooie team achtergelaten dat ik met ziel en zaligheid had opgebouwd. Zij begrepen het gelukkig, maar het voelde toch als de moeilijkste keuze ooit.’

Toekomstkeuze

‘Ik heb net een belangrijke toekomstkeuze afgevinkt: ons dochtertje Georgia is afgelopen november geboren. Mijn vriendin was de eerste keer zwanger en het afgelopen jaar was ik zwanger van onze tweede. Iets waar ik eerder nooit tijd of ruimte voor had. Totdat ik me realiseerde dat het leven te mooi is om zo veel groots door je carrière te laten bepalen. Nu is mijn tijd dankzij m’n kinderen veel meer waard geworden en zie ik in wat écht belangrijk is.’

Tekst kim buitenhuis foto marte visser

Ik bepaal zelf staat voor eigen keuzes maken. Je eigen leven leiden. Het heft in eigen handen nemen. Je eigen pad kiezen. Het staat voor women empowerment. In deze rubriek geeft VIVA vrouwen een podium om hun verhaal te vertellen, zodat ze andere vrouwen kunnen inspireren en empoweren.

