Dit zijn de do’s en don’ts van contactlenzen en make-up

Make-up en lenzen gaan niet altijd perfect samen. Als jij dol bent op experimenteren met make-up, kies je daarom beter voor daglenzen. Je hoeft ze niet schoon te maken, ze zijn hygiënischer in gebruik en je hebt minder kans op complicaties. En raken ze een keer beschadigd doordat je uitschiet met je mascara, dan pak je gewoon een nieuw paar. Maar er zijn nog meer do’s en don’ts om in je oren te knopen.

VIVA samen met LensOnline

Do’s

Schoon genoeg



Vanzelfsprekend, je weet het, maar voor de zekerheid: was je handen! Niet alleen belangrijk wanneer je lenzen draagt, maar ook wanneer je make-up aanbrengt. Een antibacteriële zeep doet echt wonderen en zorgt ervoor dat er geen bacteriën (denk: extra irritatie) in je oog terechtkomen.

First things first

Doe altijd eerst je lenzen in voordat je make-up aanbrengt. Dan zorg je er in ieder geval voor dat er geen make-up of huidverzorgingsproducten onder je lenzen komen te zitten. En ook ’s avonds geldt: eerst lenzen uit, dan make-up eraf.

Extra lief

Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Wees daarom extra lief voor je ogen en kies voor producten op basis van natuurlijke ingrediënten die parfumvrij zijn. Hiervan raken je ogen minder snel geïrriteerd.

Don’ts

Dag olie



Ze zeggen niet voor niks dat je geen olie op het vuur moet gooien. Laat make-upremovers op basis van olie daarom lekker staan en kies voor een variant op waterbasis. Olie is namelijk lastig uit je ogen te krijgen en maakt je zicht wazig. Zorg er ook altijd voor dat je je make-up verwijdert voor het slapen gaan, om droge geïrriteerde ogen te voorkomen.

Mission impossible



We willen allemaal het liefst wimpers die krullen tot aan onze wenkbrauwen. Gebruik daar voortaan alleen geen waterproof mascara voor, want zie een waterproof mascaraklont maar eens van je lens af te krijgen. Precies, mission impossible!

Noodpotlood

Breng nooit make-up aan op de binnenste rand van het ooglid, om te voorkomen dat er make-up in je oog terechtkomt. Pas om die reden ook op met hele poederige oogschaduw en liquid eyeliners. Toch een dare devil? Breng je make-up dan wel met beleid aan of kies voor een oogpotlood.

