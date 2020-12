De 5 Marktplaats-parels van styliste Marij onder de 100 euro

Styliste Marij Hessel ging voor VIVA Mama op jacht naar vijf pareltjes op Marktplaats voor je kindje. Ze had nog wel een paar lijstjes kunnen vullen met vondsten van het online platform.

Marij: ‘Een echte verzamelaar kan ik mezelf wel noemen. Ik zit dan ook regelmatig te struinen op Marktplaats naar bijzondere items voor mijn shop of interieur. Ik vind het echt een sport om voor een klein prijsje iets heel moois te vinden en dit vaak ook nog op te knappen. Daarbij word ik ook steeds bewuster van wat en hoeveel ik koop. Het hoeft echt niet allemaal nieuw te zijn, integendeel. Hoe leuk is het om dit jaar je kerstcadeautje op Marktplaats te scoren?!

Ik ben dan wel zelf geen mama, voor alle VIVA Mama lezeressen ging ik met plezier op jacht naar vijf mooie parels op Marktplaats. Eerlijk? Ik had nog wel een paar lijstjes met favorieten kunnen vullen.’

1 – Antieke ladekast wordt commode

‘Dat een commode onmisbaar is in de babykamer weten we allemaal. Op Marktplaats vind je ladekasten in allerlei soorten en maten die prima kunnen dienen als commode. Zeg nou zelf: deze oude ladekast brengt toch direct sfeer in de babykamer? Ook fijn; wanneer je jouw kleintje niet meer hoeft te verschonen, kun je de ladekast weer op een andere plek in huis gebruiken.’

2 – Stylish aan de wandel

‘Hou jij wel van een beetje anders? Dan is deze vintage kinderwagen echt iets voor jou en jouw kleine. Ik vind hem te gek, de vorm, de kleur… What’s not to love? Samen wandelen was nog nooit zo leuk! Eenmaal binnen hoef je deze retro wagen ook zeker niet te verstoppen, hij mag gezien worden.’

3- Eindeloos schommelen

‘Toch wel een beetje de droom van elke mama, eindeloos schommelen met jouw kleine wonder in je armen. Tijdens het voeden of gewoon om even samen weg te dommelen. Met deze knalgele schommelstoel breng je gelijk een dosis vrolijkheid in de babykamer. Ik zou het wel weten…’

4 – Jeugdsentiment

‘Herinner je je het nog van vroeger? Grote kans dat je als kind speelgoed van Fisher Price had. Misschien was het een kassa, de kwebbeltelefoon of een gezellig dier op wieltjes. Zelf kan ik me de bekende speelboom nog goed herinneren. Op Marktplaats vind je talloze Fisher Price klassiekers voor mooie prijsjes. Deze Dr. Duck is er daar 1 van, hij is toch geweldig?’

5 – De zevende hemel

‘Ik ben altijd al fan geweest van rotan maar er was een periode dat rotan ‘not done’ was (in hoeverre dat mogelijk is). Op dit moment is dat zeker niet het geval, rotan is hot! Juist in de babykamer zorgt dit voor warmte en een gezellige sfeer. Dit wiegje is echt een schatje. Zoek er nog een mooi hemeltje bij op Marktplaats en het plaatje is compleet.’

Zet de Marktplaats-bril op

Bekijk de feestdagen dit jaar eens door de Marktplaats-bril. Je hebt vast genoeg liggen waar je iemand anders nog heel blij mee kunt maken. Met het geld dat je met de verkoop van deze items verdient, kun je op zoek naar originele kerstcadeaus. Voor een vriendin, familielid of je kind(eren). Marij heeft laten zien dat er genoeg moois te vinden is.

