De baby van Marianne kreeg kinkhoest

Het zoontje van Marianne kreeg twee jaar geleden vlak na zijn geboorte kinkhoest. Er volgden zeker vier heel penibele weken.

VIVA Mama samen met RIVM

‘Marinus was vier weken oud en veel aan het hoesten. Soms leek het alsof hij stikte en moest ik hem overeind houden om hem over de hoestbui heen te helpen. Toen hij tijdens zo’n hoestbui blauw werd om z’n mond, dacht ik: dit klopt niet!

‘Kinkhoest kwam geen moment in me op’

Ik belde de huisarts en die verwees ons direct door naar de spoedeisende hulp. Op de weg daarnaartoe was ik bang. Door de benauwdheid van Marinus dacht ik aan bronchitis of astma. Kinkhoest kwam geen moment in me op, omdat ik de verschijnselen van die ziekte niet kende. In het ziekenhuis in Lelystad kreeg Marinus direct zuurstof en sondevoeding toegediend omdat hij te moe was om zelf nog te drinken.

‘Kleine Marinus moest het virus zelf bestrijden’

Ze dachten dat hij het RS-virus had, maar door zijn stikbuien kwamen ze erachter dat hij daarnaast óók kinkhoest had. Beide ziektes moeten uit zichzelf overgaan. Naast paracetamol en neusspray moest het kleine lichaam van Marinus de virussen zelf bestrijden. Toen hij verder achteruitging, moest hij naar de kinder-IC van het Amsterdam UMC. Als het nodig zou zijn, kon hij daar worden beademd. Dat gaf wat meer rust. De IC-verpleegkundigen verzorgen maximaal twee kinderen en ik wist dat er goed op hem werd gelet.

‘Het was belangrijk dat Marinus de kracht hield om te kunnen hoesten’

Maar in het weekend verslechterde de toestand van Marinus. Met zijn arts overlegden we of hij aan de beademing moest, maar we besloten dat pas te doen als laatste noodgreep. Het was belangrijk dat Marinus de kracht hield om te kunnen hoesten. Na dat weekend ging het gelukkig steeds beter en na anderhalve week mocht hij terug naar het ziekenhuis in Lelystad. Daar moest hij zelf weer gaan drinken en kregen we hem langzaam van de sondevoeding af. Na drie weken mochten we naar huis.

‘Fijn dat zwangere vrouwen nu de 22-wekenprik kunnen krijgen’

Nu is Marinus twee en gelukkig is het niet aan hem te merken dat hij zo ziek is geweest. Ik vind het fijn dat zwangere vrouwen nu de 22-wekenprik tegen kinkhoest kunnen krijgen. Ik heb zelf meegemaakt hoe het is als een baby zo ziek is, dat wil je niet. En er gaan baby’s dood aan de ziekte. Ik snap dat mensen inenten spannend vinden, maar als je hebt ervaren wat voor ziekte het is, begrijp je waarom er inentingen zijn.’

Maartje Verhoeven, jeugdarts in het JGZ Kennemerland, over kinkhoest

‘Kinkhoest komt regelmatig voor in Nederland en juist jonge (nog) niet volledig gevaccineerde baby’s zijn kwetsbaar. Zij lopen meer risico op het ernstig verlopen van kinkhoest en kunnen er zelfs aan overlijden. De beste manier om een jonge baby te beschermen, is door de moeder tijdens haar zwangerschap te vaccineren.’

Zo haal je de 22-wekenprik

Ga naar 22wekenprik.nl, klik op ‘afspraak’ en vul je postcode in. Je ziet dan waar in jouw buurt je een afspraak kunt maken. Ben je pril zwanger? Van de verloskundige krijg je rond de 20 weken een

uitnodigingsbrief. Let op: je moet zelf een afspraak maken. De vaccinatie is gratis. Heb je vragen over de 22-wekenprik? Maak dan een afspraak met de jeugdarts.