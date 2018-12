De carrièreswitch van Sophie Jean-Marius: ‘Ik had dit avontuur nooit willen missen’

Sophie Jean-Marius (41) besloot de droom van haar man eigen te maken en in het buitenland een onderneming te starten. Samen runnen ze nu hotel Ibizazen op Ibiza.

Tekst Eve Tomaszewski | Beeld Neeltje de Vries

Crossover: Van marketing en communicatieadviseur naar mede-hoteleigenaar

‘Toen ik mijn man leerde kennen zei hij: ‘Sophie, ik vind je fantastisch, maar je moet weten dat ik niet in Nederland blijf wonen. Dus als het iets wordt tussen ons, moet je wel mee willen.’

De plannen werden nooit echt concreet, totdat ik op mijn dertigste ziek werd. Ik had trombose in mijn hersenen. Na een pittige revalidatie ben ik gelukkig volledig hersteld, maar die periode was voor mij het sein om na te denken over ons leven. Zo werd zijn droom langzaam ook de mijne. We bouwden aan ons plan en vlogen de hele wereld over op zoek naar de juiste plek om iets te starten. Uiteindelijk werd het Ibiza.’

Tegenslag

‘Een pand vinden bleek nog lastig, maar uiteindelijk lukte het. Op mijn verjaardag zijn we er naartoe gevlogen en ik was meteen verliefd op de plek en de energie. Een half jaar later was het van ons en ging het opeens snel. Op dat moment had ik mijn eigen bureau en werkte ik als marketing- en communicatieadviseur. Toen we met de verbouwing begonnen, ben ik daarmee gestopt. Onze omgeving heeft ons altijd gesteund, maar toen we écht naar het buitenland gingen, was dat even slikken. Ineens was ik zonder familie en vriendinnen in een vreemd land waar niemand je helpt.’

‘Er is in de beginfase behoorlijk wat misgegaan. We spraken de taal niet vloeiend en alles werkte erg bureaucratisch. Het aannemersbedrijf bleek niet capabel en de kosten vielen veel hoger uit.’

Doorzetten

‘In Nederland had ik naast mijn baan genoeg tijd voor mijn zoon, nu waren we alleen maar aan het werk en zat hij vaker bij babysitters dan bij ons. Dat was niet zoals we het ons hadden voorgesteld. Ondanks alles hebben we doorgezet en ik ben blij dat we dat hebben gedaan. Het heeft me laten inzien hoe sterk we samen zijn en dat we grote uitdagingen aankunnen. We werken nog steeds hard, maar genieten ook van kleine momenten.’

Veel voldoening

‘Waar ik in het begin alleen maar problemen zag, zie ik nu een goedlopend hotel met achttien kamers, een fijn team van hardwerkende mensen en twee eigenaren die alle redenen hebben om trots te zijn. In ons hotel hebben we elke steen en stoel met zorg en liefde uitgekozen. Ibizazen is een stuk van ons geworden en ik ben ervan gaan houden. We hebben een plek gecreëerd waar mensen zich fijn voelen en dat geeft veel voldoening. Ik had dit avontuur nooit willen missen. Of we hier voor eeuwig blijven, weet ik niet. Je weet nooit hoe het leven loopt.’