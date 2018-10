De carrièreswitch van Tineke: ‘We zijn gaan leven op één salaris en ons spaargeld’

Tijdens de voorbereiding van haar bruiloft zag Tineke Meeder (32) een gat in de markt op het gebied van trouwdecoratie. Ze stopte als diëtist en runt nu drie webshops.

Baan: ‘Eigenaar van drie webshops’

Salaris voor en na crossover: ‘Van € 2200 naar € 3750 bruto in de maand

Met dank aan Pinterest

‘Ik was dietician program development bij Weight Watchers. Dat was nooit echt mijn droombaan, maar ik vond voeding super interessant en had een leuk takenpakket. Ik leidde coaches op, gaf input voor het programma, werkte aan de introductie van kookboeken en produceerde het wekelijkse magazine. Toen ik bezig was met de voorbereidingen van mijn bruiloft, bestond Pinterest nog maar net. Ik vond er allemaal foto’s van mooie feestversieringen die ik nergens in Nederland kon kopen. Omdat ik zeker wist dat ik niet de enige bruid to be was die hier interesse in had, had ik het idee dat het verkopen van dit soort trouwdecoratie weleens een succes kon worden.’

Veelbelovende start

‘Op mijn werk heb ik vanaf het begin open kaart gespeeld. Ik gaf aan dat ik minder wilde gaan werken omdat ik een webshop wilde beginnen. Naast mijn parttime baan bezocht ik internationale beurzen en struinde ik het internet af op zoek naar de mooiste versieringen. In huis hadden we een kamer omgebouwd tot magazijn en een andere kamer tot kantoor. Na een halfjaar heb ik mijn baan opgezegd. Mijn bedrijf leverde toen nog niets op, het was alleen nog maar investeren, maar de start was veelbelovend en ik wist gewoon dat het ging werken. Ik was ambitieus en had een duidelijk doel voor ogen. Na overleg met mijn man besloot ik er helemaal voor te gaan. We zijn gaan leven op één salaris en ons spaargeld. Daardoor moesten we zuiniger aan doen: abonnementen opzeggen, opletten met boodschappen doen, niet op vakantie of uit eten. Alles wat we bespaarden, investeerden we in het bedrijf.’

Altijd aan het werk

‘Toen de voorraad steeds meer plek in beslag nam en de gang elke dag vol stond met pakketten, werd het tijd om op zoek te gaan naar een bedrijfspand. Mijn ouders vonden het heel spannend. Zij werken allebei in loondienst en snapten niet waarom ik de zekerheid van een vaste baan liet gaan. Ik nam natuurlijk wel een risico toen ik hieraan begon. Mijn vriendinnen vonden het in het begin ook niet zo leuk, want ik werkte altijd. Maar ik heb het er allemaal voor over gehad.’

Switchen kan altijd

‘Inmiddels zijn er drie webshops: weddingdeco.nl, partydeco.nl en welovedeco.nl. Ik heb een prachtig, succesvol bedrijf waar we elke dag met dertig betrokken medewerkers er alles aan doen om elke bruiloft, elk feestje en elke kinderkamer mooi aan te kleden. Daar ben ik heel trots op. Mijn carrièreswitch is de beste keuze die ik ooit heb gemaakt. Het laat zien dat een opleiding niet leidend hoeft te zijn voor je succes of bepalend voor de rest van je carrière. Je kunt altijd switchen en dat kan tot mooie dingen leiden. Ik zie nog steeds heel veel uitdaging in mijn werk en kan er al mijn passie in stoppen. In de toekomst wil ik bij de honderd beste webshops van Nederland horen.’

