De eerste baan van Dasha: ‘Ik heb ooit rode wijn over iemands beige broek gemorst’

Als serveerster in een lunchroom ontwikkelde Dasha Raffaell de Karrvalliiu (25) sociale skills. Als fiscalist die met internationale klanten werkt, komen die nu heel goed van pas.

Tekst Eve Tomaszewski | Beeld Joost Hoving

Eerste baan: Serveerster in een lunchroom

Verdiensten: Ongeveer € 5 per uur

Huidige baan: Fiscalist

Mooi op cv: ‘Ik ben trots op mijn universitaire master. Nadat ik mijn propedeuse haalde, ben ik gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Er werd me verteld dat de meeste leerlingen met een hbopropedeuse het niet redden, maar ik heb toch doorgezet. Het kostte me bloed, zweet en tranen, maar ik heb het gehaald en ben uiteindelijk afgestudeerd met een 8.’

Hoe het begon…

‘Mijn vader gaf me het eerste zetje om op zoek te gaan naar een bijbaantje. Volgens hem was ik oud genoeg om mijn eigen geld te gaan verdienen. Een paar van mijn vriendinnen werkten bij de lunchroom en het leek me gezellig om daar ook te werken. Tijdens mijn sollicitatie had ik meteen een klik met de eigenaren en hoewel ik superzenuwachtig was, hoorde ik aan het eind van het gesprek dat ik was aangenomen.’

Mijn werkzaamheden

‘Op vrijdagavond is het koopavond in Hoofddorp, dan was de lunchroom ook open voor het diner. Dan stond ik in de keuken en maakte ik de ene keer kipsaté en de andere keer biefstuk of sliptong, altijd met patat. Op zaterdag begonnen we met zijn allen en stonden om negen uur ’s ochtends de vaste klanten al voor de deur. Aan het eind van de dag ruimden we weer met z’n allen op, terwijl er keiharde house uit de speakers kwam.’

Speciale herinnering

‘Er hing altijd een gezellige en vertrouwde sfeer door de vaste klanten die langskwamen. Elke zaterdagochtend kwam er een oud stel koffiedrinken en de krant lezen en op vrijdagavond kwamen ook vaak vrienden en familie langs. Daardoor voelde het als mijn tweede huis.’

Minder leuk

‘Als je in de horeca werkt, moet je altijd op feestdagen werken en ik vond het helemaal niets dat ik mijn Koninginnedag moest opgeven. Als mijn vrienden feest aan het vieren waren in Amsterdam, stond ik op een druk terras bier te serveren. Op warme dagen werkte ik liever ook niet. We droegen altijd een donkerbruin overhemd en een lang zwart schort. Dat was echt niet uit te houden in de brandende zon.’

Waardevolle les

‘Werken in de horeca heeft me geleerd wat hard werken is en dat het belangrijk is om flexibel en sociaal te zijn. Je kon na een dag superhard werken niet zomaar naar huis als de laatste klanten nog niet weg waren. En was er een collega ziek, dan moest je soms invallen als je daar eigenlijk geen zin in had. Je kreeg te maken met verschillende soorten mensen. Soms superaardig en beleefd, soms iemand die jou ‘maar’ als een serveerster zag die moet luisteren. Het is belangrijk dat je iedereen tevreden kunt houden. Ik heb ooit rode wijn over iemands beige broek gemorst. Ik moest het op een nette manier oplossen en aanbieden de kosten van de stomerij te vergoeden, terwijl ik het liefst wilde wegrennen. Dat soort situaties zorgden ervoor dat ik mijn sociale skills goed ontwikkelde. Skills die nu, tien jaar later, goed van pas komen als fiscalist met klanten van over de hele wereld. Het is nog steeds belangrijk dat ik mijn klanten tevreden kan houden. En overwerken hoort er ook nog steeds bij.’

