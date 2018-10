De eerste baan van Emily: ‘Tijdens een klus op een festival werden we de hele tijd in onze billen geknepen’

Emily (30) werkte in haar studententijd als promotiemeisje. Nu ze eigenaar is van een agentschap voor acteurs en presentatoren, houdt ze in haar achterhoofd wat ze toen leerde: dat het belangrijk is om personeel goed te belonen.

Eerste baan: Promotiemeisje voor Jägermeister

Salaris: ‘€ 10 per uur. Als ik team captain was, kreeg ik € 12,50 per uur.’

Huidige baan: Eigenaar van Ash Agency, een talent agentschap voor acteurs en presentatoren

Mooi op cv: ‘Dat ik op eigen kracht steeds ben blijven zoeken naar een baan die ik écht leuk vind. Het is heel logisch dat ik eigen baas ben: alles komt nu samen en mijn skills komen goed tot hun recht.’

Hoe het begon…

‘Een studiegenoot werkte voor Jägermeister en vond het ook wel iets voor mij. Ik ben een extravert en outgoing type en als promotiemeisje is het belangrijk dat je makkelijk contact legt. Ze stelde me voor aan de eigenaren van het promotiebureau en ik kon meteen aan de slag. Mijn eerste klus was tijdens de Sneekweek en ik botste meteen met een collega. Tot ze zei: ‘We kunnen het elkaar lastig gaan maken of we zijn cool samen.’ Twaalf jaar later zijn we nog steeds vriendinnen.’

Mijn werkzaamheden

‘Soms stuurde ik als captain het team aan. Ik heb door het hele land gewerkt. Op een callsheet stond waar en hoe laat ik ergens moest zijn. De ene keer stond ik ’s avonds in een club en de andere keer overdag op een festival om shotjes uit te delen. We droegen altijd een shirt van Jägermeister met daaronder een worker met van die grote zakken en bretels. Soms werkten we in een moving icebar waar feestgangers een shotje konden komen drinken bij een temperatuur van twintig graden onder nul, dus dan droegen we een dikke jas. Aan het einde van de avond ruimden we de bar op en reden we weer naar huis.’

Makkelijk doelwit

‘Later op de avond werden sommige mensen dronken en vervelend. Als promotiemeisje ben je een makkelijk doelwit en soms zitten mannen aan je. Tijdens een klus op een festival werden we de hele tijd in onze billen geknepen. We mochten gewoon van ons af bijten, maar dat hielp toen niet eens meer. Gelukkig was onze werkgever begripvol en mochten we eerder stoppen.’

Waardevolle les

‘Met mijn bedrijf Ash Agency verzorg ik het talent management van verschillende acteurs en net als toen voor Jägermeister haal ik nog steeds superveel plezier uit mijn werk. Het was een goed betaald bijbaantje en ik merkte dat ik daardoor ook echt mijn best wilde doen en hard wilde werken. Dat gevoel is me altijd bijgebleven. Ik moet nu ik voor mezelf werk, goed letten op wat er in- en uitgaat. Toch zorg ik er altijd voor dat ik iemand goed betaal. Als je wilt dat mensen zich voor je inzetten, moet je ze goed belonen.’

