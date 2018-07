De eerste baan van Farah: ‘De eigenaar kon mijn enthousiasme en durf wel waarderen’

Ze werkte in de bediening bij Nederlands eerste gepofte aardappel-restaurant en wat Farah Nikijuluw (27) daar leerde is nu een dagtaak in haar baan bij De Nederlandsche Bank. ‘Scherp blijven en analytisch kijken naar wat wel en niet werkt.’

Tekst Eve Tomaszewski | Beeld Joost Hoving

Eerste baan: Bediende bij gepofte aardappel-restaurant Jacketz.

Verdiensten: € 5,65 bruto per uur

Huidige baan: Audit People Trainee bij De Nederlandsche Bank. ‘Ik onderzoek de risicobeheersing van de bank en geef onafhankelijke terugkoppeling over wat goed gaat en wat beter kan.’

Mooi op cv: ‘Er zitten geen gaten in mijn cv. Ook in mijn vakanties werk ik vaak door. Daaraan kun je zien dat ik ondernemend ben. Op mijn cv staan ook horecabaantjes en vrijwilligerswerk; zo gaf ik Engelse les aan minder bedeelde kinderen.’

Hoe het begon…

‘Ik reed op mijn fiets door Leiden en bij een restaurant waar ze flink aan het verbouwen waren, zag ik allemaal fietskratten voor de deur staan. Op de voorkant ervan stond Jacketz. Ze waren bedoeld om uit te delen aan de eerste klanten van het restaurant, dat daar binnenkort de deuren zou openen. Ik vroeg binnen of ik misschien zo’n krat mocht meenemen, want ik wilde er ook een op mijn fiets. De eigenaar, die binnen aan het klussen was, kon mijn enthousiasme en durf wel waarderen en vroeg of ik voor Jacketz wilde werken. Ik was student en toevallig op zoek naar een bijbaantje, dus ik zei meteen ja. Een maand later werkte ik er.’

De werkzaamheden

‘Mijn shift begon meestal om drie uur. Ik stond in de bediening en mocht de gepofte aardappels bereiden. De aardappels kwamen vers aan in dozen en elk uur stopte ik er tientallen in de oven. Als ze goed waren, haalde ik ze er uit en bereidde ik ze voor de neus van klanten met verse toppings. Soms deed ik er ook andere klussen naast. Ik studeerde communicatie en kon bij Jacketz mijn aangeleerde marketingtechnieken meteen toepassen. Zo zorgde ik ervoor dat het restaurant bij de plaatselijke televisiezender Omroep West in een programma kwam dat nieuwe hippe plekken in de regio uitlichtte.’

Speciale herinnering

‘Bij Jacketz had ik ontzettend leuke en inspirerende collega’s. Ik ben erg blij dat ik veel vragen kon en durfde te stellen tijdens mijn werk. Nieuwsgierigheid naar de ander loont en is heel belangrijk in mijn huidige werk. In kleine teams doe ik veelzijdige audits naar het functioneren van de processen en risicobeheersing op het hele werkterrein van De Nederlandsche Bank. Ik word elke dag gestimuleerd om verschillende vraagstukken kritisch te benaderen. Om inzicht te krijgen in de organisatie, hebben we veel contact met alle afdelingen en vraag ik anderen naar hun observaties. Het is belangrijk om goede vragen te stellen en vooral goed te luisteren naar wat een ander zegt. Op die manier leer je de wereld om je heen steeds iets beter begrijpen en kom je tot nieuwe inzichten.’

Waardevolle les

‘Ik heb heel veel van mijn baan bij Jacketz geleerd, omdat ik vanaf het begin en van dichtbij heb meegemaakt hoe het er in een start-up aan toegaat, inclusief de trials en errors. Je moet scherp blijven en analytisch kijken naar wat wel en niet werkt en daarop je strategie aanpassen. Bij De Nederlandsche Bank behoort dat nu tot een van mijn dagtaken, maar ook in mijn privéleven pas ik het regelmatig toe. Ik stel mezelf vragen als: zie ik mijn vrienden nog genoeg of krijg ik nog genoeg energie van wat ik doe? Om te kijken of iets nog wel goed voelt en voor mij werkt.’

Dit artikel is afkomstig uit VIVA-26. VIVA400 is powered by Renault Captur.