De eerste baan van Hila: ‘Het was superspannend als er rellen uitbraken’

In een frietkraam in De Kuip leerde Hila (26) dat een goede voorbereiding het halve werk is. Daardoor kan ze nu als radio-dj bij Qmusic beter presteren.

Tekst Eve Tomaszewski | Beeld Joost Hoving

Eerste baan: Hulp in een frietkraam in De Kuip.

Salaris: ‘€ 3,50 per uur.’

Huidige baan: Radio-dj bij Qmusic met het programma Joost & Hila, dat ze samen met Joost Swinkels presenteert, in het weekend van 18 tot 21 uur.

Mooi op cv: ‘Dat ik van mijn droom mijn beroep heb kunnen maken.’

Hoe het begon…

‘Een vriendin van mij stond in De Kuip bij de drankjes en koppelde me aan haar baas. Na een kennismakingsgesprek mocht ik aan de slag. Omdat ik pas zestien was, werd ik niet ingedeeld bij mijn vriendin, maar moest ik onderaan beginnen: achter de frituur.’

Mijn werkzaamheden

‘Ik werkte tijdens de wedstrijden van Feyenoord. In de rust kwam ik in actie. Een goede voorbereiding was key, want in vijftien minuten moest er zo veel mogelijk over de toonbank gaan. In mijn zwarte bloes en schort zorgde ik ervoor dat ik bestellingen zo snel mogelijk kon uitserveren. In korte tijd ontwikkelde ik me tot een pro. Dat bleef niet onopgemerkt; na een paar weken werd ik gepromoveerd naar de worsten, haha. Het was belangrijk dat ik precies wist hoeveel ik had geserveerd, zodat mijn baas de producten op het juiste moment kon nabestellen. Als we alles hadden opgeruimd en schoongeboend, gaf ik de score aan hem door.’

Speciale herinnering

‘Het was superspannend als er rellen uitbraken. De frietkraam was een makkelijk doelwit en maakt een flink geluid als je erop slaat. Ik was jong en hield wel van een beetje sensatie, bang was ik nooit. Op dat soort momenten gooiden we de luiken dicht. Als de rust was teruggekeerd, deden we ze weer omhoog en gingen we verder met opruimen.’

Minder leuk

‘Ik was best een poppetje in mijn tienerjaren en dit was niet bepaald een glamoureus baantje, maar dat maakte mij niets uit. Wat ik minder leuk vond, was dat je de stank van de frituur na een dag werken moeilijk van je afkreeg. Ik had daar een oplossing voor, waar mijn baas minder blij mee was: ik bond een dikke wollen sjaal om mijn hoofd, zodat de lucht niet in mijn haar zou trekken. Als hij in de buurt was, deed ik hem snel af.’

Waardevolle les

‘Ik heb geleerd dat een goede voorbereiding het halve werk is. Dan kun je in the heat of the moment veel beter presteren. Dat merk ik in mijn werk als radio-dj ook. Joost & Hila is live; ik krijg geen tweede kans om het goed te doen, dus ik móét knallen. Dat lukt beter als ik me op een groot deel van het programma van tevoren heb voorbereid.’

Ook toe aan een carrièreswitch? Kies dan de auto die daarbij past: de Renault Captur, een van de crossovers van Renault. Via Private Lease bereikbaarder dan ooit. Kijk op renault.nl/viva400

Dit artikel is afkomstig uit VIVA-41. VIVA400 is powered by Renault Captur.