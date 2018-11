De eerste baan van Mercedes: ‘Het verbaasde me hoeveel vrouwen een verkeerde maat beha dragen’

Mercedes (26) leerde als lingerieverkoper hoe belangrijk het is om mensen op hun gemak te stellen. Het helpt haar nu als socialmediamanager beter met klanten en collega’s te communiceren.

Tekst Eve Tomaszewski | Beeld Joost Hoving

Eerste baan: Verkoopmedewerker Hunkemöller

Verdiensten: Ongeveer € 3 per uur

Huidige baan: Freelance socialmediamanager en co-founder hetliefdagboek.com

Mooi op cv: ‘Mijn klus voor de expositie The Art of Banksy. Het was mijn eerste opdracht als socialmediamanager en meteen al voor zo’n grote naam.’

Hoe het begon…

‘Ik liep met mijn moeder in de stad en zag een briefje hangen op de deur van Hunkemöller. Ik wilde heel graag in een winkel werken en een lingeriewinkel in het centrum leek me tof. Na wat aanmoediging van mijn moeder liep ik naar binnen en vroeg wat de werkzaamheden waren. Ik was meteen enthousiast en liet mijn cv achter. Als ik zelf in lingeriezaken kwam, snapte ik nooit hoe je een beha goed op een hanger moest terughangen met zo’n speciale lus-techniek. Op mijn eerste dag was dat meteen wat ik mijn collega’s vroeg me te leren.’

Mijn werkzaamheden

‘De dag begon met het stofzuigen van de winkel en alles in de rekken weer netjes hangen. Als het rustig was, mocht ik om twee uur naar huis. Maar meestal werkte ik door en was ik de hele dag bezig met het helpen van klanten, van begroeten tot het opmeten van hun cupmaat. Het verbaasde me hoeveel vrouwen een verkeerde maat beha dragen. Ik hielp vrouwen ook met het uitzoeken van lingerie en rekende die af. Tussendoor was ik druk met opruimen van de winkel en het terughangen van de gepaste beha’s. Als de winkel gesloten was, vulden we de rekken aan met voorraad uit het magazijn.’

Women empowerment

‘Omdat er alleen maar vrouwen in de winkel kwamen, heerste er een groot saamhorigheidsgevoel. We waren een clubje van meiden onder elkaar. Ik ben heel erg van de women empowerment en noem mezelf feminist. Ik heb met een vriendin het platform hetliefdagboek.com opgericht waarop we echte verhalen van echte vrouwen delen. De hele dag omringd door vrouwen, voelde ik me bij Hunkemöller dan ook helemaal happy.’

Goede les

‘Een beha kopen is een intiem proces. Mijn collega’s en ik zorgden er daarom voor dat iedereen die in de winkel kwam zich op haar gemak voelde. Ik ging vriendelijk om met iedereen en lette erop dat ik klanten altijd op een respectvolle manier aansprak en aanraakte. Ik ben nu freelance socialmedia-manager en bij mijn klanten, waaronder discotheek Jimmy Woo, verantwoordelijk voor alles wat er op social media gebeurt. Ik maak alle posts en stories voor het Instagram-account, maar creëer ook advertenties om het bereik te vergroten. Het contact met mijn collega’s en klanten is natuurlijk niet zo intiem als toen, maar ik weet door mijn eerste baantje wel hoe belangrijk het is dat mensen zich op hun gemak voelen bij je én hoe ik daarvoor kan zorgen. Daardoor zijn mensen eerlijk en durven ze zich uit te spreken. Zo kom je sneller tot elkaar en verloopt de communicatie beter. Dat zorgt voor een betere samenwerking, waardoor je als team ook tot betere resultaten komt.’

Dit artikel is afkomstig uit VIVA-45. VIVA400 is powered by Renault Captur.