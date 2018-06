De eerste baan van Sophieke: ‘Ik woonde in een dorp waar niet eens openbaar vervoer was’

Het was allesbehalve de droombaan van Sophieke (23). Maar bij elke orchidee die ze nu spot, denkt ze toch met een goed gevoel terug aan haar allereerste bijbaantje, als orchideeënknoper.

Tekst: Kim Buitenhuis | Beeld: Anke van der Meer

Eerste baan: Orchideeënknoper

Verdiensten in die tijd: ‘€ 2,50 per uur. Niet veel, maar ik was pas dertien en het was mijn eerste zomerbaantje. Alles ging op aan kleding en zwemuitjes met vriendinnen.’

Huidige baan: Programmeur bij Festival Mundial, 23 en 24 juni 2018 in Tilburg

Mooi op cv: ‘Mijn huidige baan, omdat ik nooit had verwacht dat ik op mijn 22ste al programmeur zou zijn van zo’n groot festival. Ik ben tijdens mijn studie Reclame, marketing en communicatie via vrienden de muziekwereld ingerold. Heb op verschillende feestjes gewerkt, onder andere als productieassistent, en zo is het balletje gaan rollen.’

Speciale herinnering

‘Iedere keer als ik het nummer American boy van Estelle hoor, zie ik mezelf weer in die kas tussen de orchideeën staan. Er stond een radiozender op die om de twee uur dezelfde nummers draaide. Dit nummer was er één van en ik hoorde het zo’n vijf keer per dag voorbijkomen. Op het moment zelf zag ik het echt als een baantje om mijn geld te verdienen. Nu ik erop terugkijk, weet ik hoe speciaal het was om elke dag in zo’n mooie omgeving te staan. Dat realiseerde ik me nog meer toen ik voor deze rubriek weer even tussen al die supermooie bloemen stond.’

Hoe het begon…

‘Ik woonde in een dorp waar niet eens openbaar vervoer was. Als je iets wilde beleven, betekende dat minimaal twintig minuten fietsen. Dus toen ik op mijn dertiende geld wilde verdienen, was er in de buurt niet veel keuze. Het werd kersen plukken of orchideeën knopen. Mijn zus deed dit laatste ook en ik wist hoe makkelijk en leuk zij het vond. De keuze was dus snel gemaakt.’

Mijn werkzaamheden

‘Bij elke orchidee moest een stokje gestoken worden. Daar bond je de bloemsteel aan twee kanten omheen, zodat ie goed omhoog bleef staan. Niets meer, niets minder. Een goede oog-handcoördinatie was dus voldoende.’

Minder leuk

‘Na één zomer had ik het wel gezien. Elke dag hetzelfde werk, weinig afwisseling. En er waren ook geen kinderen van mijn leeftijd; vooral jongeren van minimaal drie jaar ouder. Dat is best een verschil op je dertiende.’

Grote les

‘In die tijd heb ik al geleerd dat ik heel slecht ben in elke dag hetzelfde doen en echt afwisseling nodig heb om gemotiveerd en gepassioneerd te blijven. Dat is ook precies wat ik in mijn huidige baan als festivalprogrammeur heb gevonden. De ene week staat vol gepland met afspraken met artiestenmanagers, de volgende week struin ik concerten af op zoek naar nieuwe bandjes. Ook uit mijn andere bijbaantjes heb ik veel belangrijke lessen geleerd. Ik heb veel in de horeca gewerkt, waar teambuilding, flexibel zijn en omgaan met stress heel belangrijk is. Goed vergelijkbaar met de festivalwereld. Handig!’

