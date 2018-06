De eerste baan van Yvonne Luik: ‘Zwervers die hun vieze onderbroek achterlieten en een schone meenamen, je maakte altijd iets mee’

Als de Groningse Yvonne (37) op haar achttiende in Amsterdam aan de slag gaat als lingerieverkoopster, gaat er een wereld voor haar open.

Tekst: Kim Buitenhuis | Beeld: Anke van der Meer

Eerste baan: Lingerieverkoopster bij V&D

Verdiensten in die tijd: ‘Zes gulden per uur. Voor weekenden en avonduren kreeg ik een toeslag. En als je op koopavond werkte, kreeg je een dinerbon om gratis te eten bij La Place.’

Huidige baan: Operations coördinator Tiffany & Co in de Bijenkorf

Mooi op cv: ‘Ik droomde er altijd van om bij Tiffany & Co te werken, en zeven maanden geleden lukte dat. Ik voelde me er meteen thuis, het voelt echt als mijn werkfamilie. En het is natuurlijk een heerlijk merk, voor veel vrouwen een meisjesdroom’

Speciale herinnering

‘De oudere dames die niet per se op zoek waren naar een nieuw setje, maar de V&D zagen als een uitje, zorgden voor veel gezelligheid. Ik zag vaak dezelfde gezichten, die het heerlijk vonden om even een praatje te maken. Er gebeurde ook altijd wel iets. Zo hadden we een keer nieuwe beha’s in het assortiment, die waren gevuld met water. In één dag was alles weg. We hadden er alleen niet één verkocht: alle beha’s waren gestolen. De alarmpjes met stukjes afgeknipte stof vonden we terug in de paskamers. Daar maakte je sowieso altijd wel iets mee: van zwervers die er hun vieze onderbroek achterlieten en een schone meenamen, tot stelletjes die het net iets te gezellig hadden. Gelukkig hoefde ik dat zelf niet op te lossen. Een belletje naar de beveiliging was voldoende.’

Hoe het begon…

‘Ik was net achttien en verhuisde voor mijn studie communicatie van Veendam naar Amsterdam. Op zoek naar werk ben ik maar gewoon de Kalverstraat in gelopen. In de V&D stapte ik op de eerste de beste medewerker af. Dat bleek de manager van de lingerieafdeling te zijn. Ik kon op gesprek en mocht meteen beginnen.’

Mijn werkzaamheden

‘Van klanten helpen bij de paskamer tot kassa draaien: ik vond het fantastisch. Ik werkte zelfs meer dan dat ik studeerde. Er werden ook vaak besloten koopavonden georganiseerd waar ik als hostess mocht staan. Iedereen welkom heten, rondleiden en helpen waar nodig. Erg leuk!’

Minder leuk

‘Dat als je net alles netjes had opgehangen of opgevouwen en je je nog niet eens had omgedraaid, alles alweer overhoop lag. Een bekende frustratie in de kledingbranche.’

Grote les

‘Als verlegen en rustig Gronings dorpsmeisje kwam ik aan in Amsterdam: een wereld van verschil en een perfecte leerschool. Door de heerlijke directheid van de Amsterdammers met wie ik te maken kreeg, werd ik zelf ook al snel opener. Ik leerde beter mijn grenzen aangeven en had mijn weerwoord sneller klaar.’

Retailcarrière

‘De retail is uiteindelijk onverwacht de rode draad in mijn carrière geworden. Na V&D heb ik op Schiphol bij een juwelier gewerkt, vervolgens achter de schermen in het Fashion Dome in Almere, bij Schaap en Citroen en nu voor Tiffany & Co. In deze functie heb ik een coördinerende rol. Gelukkig ook nog steeds in combinatie met ondersteuning op de winkelvloer. Want vooral het contact met de mensen die je blij weg ziet gaan met een cadeau voor zichzelf of een ander, vind ik het leukste wat er is.’

Dit artikel is afkomstig uit VIVA 17-2018. VIVA400 wordt gesponsord door Renault.