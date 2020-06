De poes protesteert: een vaginale infectie! Dit zou er aan de hand kunnen zijn

Jeuk in de intieme delen kan je behoorlijk bezig houden. Want WAT is er aan de hand? In dit artikel leggen we je het verschil uit tussen een vaginale schimmelinfectie en bacteriële vaginose, de twee meest voorkomende vaginale infecties.

VIVA samen met Canesten Gyno

Jeuk, een branderig gevoel, meer afscheiding dan normaal of een sterke vaginale geur. Als dat het geval is, wil je poes iets duidelijk maken, zoveel is zeker. Maar wat, dat is je niet helemaal duidelijk. Daarom zetten we de belangrijkste verschillen tussen een schimmelinfectie en bacteriële vaginose voor je op een rijtje. Zodat je gericht te werk kunt gaan om de poes zo snel mogelijk weer in haar hum te krijgen.

Vaginale flora

In je vagina leven bacteriën en schimmels die eventuele ‘indringers’ van buiten tegenhouden. Normaal gesproken zijn deze bacteriën en schimmels in een natuurlijke balans met elkaar. Oftewel je hebt een gezonde vaginale flora. Door te veel of te grondig wassen, bijvoorbeeld met vaginale douches, wordt de natuurlijke PH-waarde verstoord. Hierdoor kun je een vaginale infectie krijgen.

Vaginale schimmelinfectie: de symptomen

Een vaginale schimmelinfectie, of candida, is een infectie van de vagina, veroorzaakt door bepaalde schimmelsoorten of gisten. Bij een schimmelinfectie hebben de schimmels in je vagina de overhand gekregen. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van antibiotica of andere medicijnen, door warm weer, doordat je weerstand even wat minder is, door zwangerschap of menstruatie, diabetes maar dus ook omdat je je vagina te grondig wast met zeep.

De belangrijkste symptomen zijn:

Jeuk

Branderig gevoel

Witte, brokkelige afscheiding

Een schimmelinfectie is vervelend maar ongevaarlijk. Meer dan de helft van de vrouwen heeft er wel eens last van, vooral in de zomer.

Behandelen van een schimmelinfectie

Een vaginale schimmelinfectie gaat meestal niet vanzelf over. Gelukkig kun je hem tegenwoordig makkelijk, zonder recept behandelen. Canesten Gyno 1 Zachte Capsule bestrijdt de schimmel van binnenuit. Deze 1-daagse behandeling doodt de schimmel en verlicht snel de jeuk. Voor uitwendige jeuk kun je Canesten Gyno Crème gebruiken. Zo kun jij weer verder met je leven zonder de hele tijd aan je vagina te denken.

Bacteriele vaginose: zo herken je die

Bacteriële Vaginose is de meest voorkomende vaginale infectie bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Waar bij een schimmelinfectie de schimmels in je vagina de overhand hebben gekregen, zijn dat bij een bacteriële vaginose de bacteriën. Ook een bacteriële vaginose kun je oplopen door te veel wassen of wassen met zeep. Andere oorzaken die de bacteriehuishouding in de war kunnen schoppen beneden zijn je menstruatie, antibiotica, het spiraaltje of sperma.

Je herkent een bacteriële vaginose aan:

een onaangename visachtige geur

afwijkende afscheiding (waterig of juist grijzig)

jeuk (soms)

pijn bij het plassen (soms)

In het geval van bacteriële vaginose heb je dus met name last van een sterke vaginale geur en ongewone afscheiding. Soms krijg je daarnaast ook last van jeuk of pijn bij het plassen. Bij een schimmelinfectie heb je eigenlijk altijd last van jeuk, een branderig gevoel en geurloze witte afscheiding. Bacteriële vaginose klinkt eng, maar komt vaak voor en is gemakkelijk te behandelen met Canesten Gyno Balance.

Onzeker? Test je sympomen online!

Twijfel je of je een vaginale infectie hebt of weet je niet zeker welke, doe dan de online symptomenchecker van Canesten Gyno.

Canesten Gyno Zachte Capsule en Canesten Gyno 1 daagse Crème zijn geneesmiddelen en bevatten clotrimazol. Lees voor gebruik de bijsluiter. Canesten Gyno Balance is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

KOAG-nr.: 80-0520-1957