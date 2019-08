De reis van je leven: ga jij met SOS Kinderdorpen mee naar Ghana?

Reis jij in november met VIVA mee naar Ghana om mee te doen aan de sponsorloop The Hike? Je zamelt geld in voor een geweldig doel én het is een unieke ervaring die je nooit meer zult vergeten.

VIVA samen met SOS Kinderdorpen

Eén op de tien kinderen groeit niet op in een veilig thuis met een liefhebbende familie. Een vreselijk cijfer waar SOS Kinderdorpen met man en macht aan werkt. Zij bieden kinderen, die bijvoorbeeld hun ouders hebben verloren of wiens ouders niet voor ze kunnen zorgen, een veilig en liefdevol thuis in een kinderdorp. Om geld in te zamelen voor dit topdoel wordt dit jaar voor de tweede keer The Hike georganiseerd: een 24 uur durende sponsorloop dwars door Ghana. En jij kan mee!

Mooi Ghana



Op 16 en 17 november gaat VIVA met een team naar Ghana. In totaal lopen er vijftig Nederlanders en vijftig Ghanezen mee aan The Hike, onder wie VIVA-hoofdredacteur Debby Gerritsen en topmodel en SOS Kinderdorpen-ambassadeur Marjan Jonkman. We hopen natuurlijk dat jij ook meegaat om je hard te maken voor de kinderen van Ghana en tegelijkertijd al het moois dat Ghana te bieden heeft te ontdekken.

The Hike gaat dwars door de drukke hoofdstad Accra, maar ook over het platteland, langs kleine dorpen aan zee en door het prachtige nationale park Shai Hills. In twee dagen tijd (er wordt twee keer twaalf uur gewandeld) worden de deelnemers ondergedompeld in de Ghanese cultuur en maken ze onderweg ook nog eens kennis met het werk van SOS Kinderdorpen.

Alle euro’s verzamelen!

En er wordt natuurlijk geld geworven. Iedere deelnemer zamelt vooraf minimaal 1.500 euro sponsoring. Van dat geld kan SOS Kinderdorpen twee kinderen een jaar lang medicijnen, eten en drinken en kleding geven. Daar willen we ons bij VIVA natuurlijk graag voor inzetten! En jij hopelijk ook.

The Hike zoekt helden

Dit is je kans: wij mogen vijf starttickets (à 190 euro) uitdelen. Je vlucht (circa 600 euro) en verblijf zijn voor eigen rekening. Wil je meer van Ghana zien? Maak je avontuur dan helemaal af met deze zevendaagse droomreis die perfect aansluit op The Hike.

Dus wil je met ons mee? Mail dan vóór 17 september je volledige naam, leeftijd, motivatie van deelname, jouw sponsoridee en een foto naar redactie@viva.nl. Niet lopen, wel het goede doel steunen? Ga voor meer info naar ghana.sosthehike.nl