Hoofdredacteur Debby wil vaker plantaardig eten. En dit is waarom.

Debby wil vaker plantaardig eten. Een mooie eerste stap naar een misschien wel volledig plantaardige leefstijl is plantaardig ontbijten. Maar wat motiveert haar eigenlijk?

VIVA samen met Alpro

Alpro heeft je gevraagd om mee te doen aan een challenge waarbij je een week lang geniet van een plantaardig ontbijtje! Waarom wilde je hier zo graag aan meedoen?

Debby: ‘Ik eet al vijftien jaar vegetarisch. In die tijd is er veel veranderd in het aanbod en je ziet dat ook de keuze voor een volledig plantaardige levensstijl steeds normaler wordt. Door geen vlees meer te eten ben ik al een meer plantaardige levensstijl begonnen. Het is nu tijd voor een volgende stap: meer plantaardige zuivel. En eerlijk is eerlijk: dat is nog best een uitdaging voor iemand die al van kinds af aan verslaafd is aan kaas. Maar omdat elke verandering – hoe klein ook – een positieve stap in de juiste richting is, vind ik het een mooie uitdaging om te beginnen met het aanpassen van mijn ontbijtgewoontes. De boterham met kaas gaat eruit en ook dat emmertje Griekse yoghurt komt er voorlopig niet meer in.’

Wat zijn wat jou betreft de voordelen van een plantaardig eetpatroon?

Debby: ‘Dat zijn er vele. Allereerst voelt het goed. Plantaardige producten zoals groente, fruit, volkoren brood, granen, noten, peulvruchten en soja zitten vol goede voedingsstoffen. Ik noem eiwitten, vezels, vitamines en mineralen. En ze bevatten vaak minder verzadigd vet dan dierlijke producten. Need I say more? Daarbij vind ik het ook echt lekker. Tot slot ben ik het aan de aarde verschuldigd. Als we allemaal wat vaker plantaardig eten, doen we onze aarde een enorm plezier. Voor de productie van plantaardige producten is doorgaans minder land en water nodig en daarbij komt dat CO2-uitstoot beduidend minder is dan bij de productie van de dierlijke variant. En de dieren zullen me ook dankbaar zijn.’

Vertel eens wat meer over de plantaardige ontbijt challenge?

Debby: ‘De komende tijd ga ik me dus storten op een meer plantaardig menu, met recepten van Alpro voor m’n ontbijt. Met ongetwijfeld de slaap nog in de ogen, probeer ik deze recepten uit en begin zo m’n dagen lekker plantaardig. Drie van mijn ontbijtjes deel ik met succesvolle, stoere vrouwen die zich inzetten voor een gezonde lifestyle of een duurzame wereld. Ze eten niet allemaal 100% plantaardig, maar kennen de voordelen en staan er net als ik voor open. Ik ga met ze in gesprek over hun motivaties én ontbijtgewoontes.’

Eerste stap richting plantaardig

Alpro wil jou inspireren om wat vaker voor plantaardig te kiezen. En dat is helemaal niet zo moeilijk als je misschien denkt. Met de keuze voor plantaardige producten krijg je niet alleen heel veel goede voedingsstoffen binnen, het is ook nog eens heel erg lekker. Kijk maar naar de recepten die Debby de komende tijd uitprobeert en lees over de ontbijtjes die zij heeft met de drie vrouwen.