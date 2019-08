Debby: ‘Fonzie is mijn nummer één’

Ok, kattenharen op je bank en kleding zijn niet ideaal maar voor de rest heeft een kat toch vooral positieve effecten op de mens. Zo’n lekker zacht vachtje aaien is gewoon ontzettend rustgevend. Dat ervaart ook VIVA’s hoofdredacteur Debby die sinds een jaar samenwoont met poes Fonzie. Fonzie werd al snel haar nummer één. En dat is niet zo gek als je leest wat die kleine viervoeter allemaal in zich heeft.

VIVA samen met SENSEO®

Fonzie maakt rustig

Nog even over dat rustgevende aspect. Het is bewezen dat het aaien van een kat rustig maakt. Tijdens het aaien komt oxytocine vrij, het knuffelhormoon. Dat geeft een gevoel van rust maar vermindert bijvoorbeeld ook angstgevoelens. Niet zo gek dus dat Debby liefst hele dagen door de haren van haar kat strijkt.

Fonzie ontspant

‘Als ik naar Fonz kijkt die languit op haar rug ligt of minutenlang uit het raam zit te starten, word ik helemaal ontspannen.’ Languit, opgerold, op de rug of op de buik, pootjes over de rand, pootjes opgekruld. Het lijkt of katten de relaxposes hebben uitgevonden. Uren kunnen ze slapen, luieren of gewoon een beetje staren, om vervolgens in rustig tempo naar hun etensbakje te sjokken. Dat allemaal gadeslaan werkt ontzettend ontspannen.

Het is gezellig met Fonzie

Debby en Fonz werken graag samen. Zodra Debby met laptop en koffie aan tafel plaatsneemt, komt Fonz erbij zitten. Ze kijkt mee maar stelt verder geen vragen, de ideale collega. ‘En het is gewoon fijn dat ze er altijd is.’ Een kat in huis betekent altijd iemand die op je wacht en je verwelkomt met een lief miauwtje. Die geduldig wacht tot je wakker wordt ’s ochtends en naast je gaat zitten bij die eerste kop koffie.

Fonzie relativeert

‘Als ik als een kip zonder kop door het huis ren en tien dingen tegelijk doe kan Fonz me soms echt aankijken met zo’n blik van: mens, wat loop je je druk te maken. En ik moet haar gelijk geven, soms kan een versnelling terugschakelen helemaal geen kwaad.’ En zo kan het relaxte karakter van een kat wel vaker voor een beetje relativering zorgen.

Fonzie maakt Debby aan het lachen

Debby ligt regelmatig in een deuk om haar kat Fonzie. Als ze bijvoorbeeld heel stoer een schutting op is geklommen maar er vervolgens niet meer af durft te komen. Of als ze als een bezetene tegen het raam staat te krabben omdat ze naar binnen wil. En je hebt vast wel eens een kitten gezien die zijn eigen staart probeert te pakken te krijgen. Katten zijn soms heerlijk klunzig en onhandig. En dat is een genot om naar te kijken.

Fonzie is er als Debby haar nodig heeft

Rotdag, onenigheid met de man of ziek in bed. Grote kans dat Fonzie aan haar zijde zit. ‘Ok, ze begrijpt misschien niet helemaal wat er aan de hand is maar alleen al het feit dat ze lekker bij me komt zitten en me meelevend aankijkt, is genoeg om me alweer een stukje beter te voelen.’ Wij zeggen: wat een luxe.

Fonzie maakt dat Debby minder op haar telefoon zit

Als Debby op haar telefoon zit en Fonzie komt erbij zitten heeft ze soms echt een realisatiemomentje: waarom door social media scrollen als ik ook Fonzie kan aaien. En zeg nou zelf: van je kat word je toch veel blijer dan van weer een fitgirl in je timeline?

Zoals Fonzie is er maar één. Daarom deelt Debby haar koffiemomentjes het liefst met haar. Maar gelukkig is Fonzie niet de enige kat die het in zich heeft om je rustig te maken, te laten lachen, bij je te komen wanneer je dat nodig hebt en voor gezelligheid in huis te zorgen.

Wie is jouw nummer één?

Drink jij dat eerste kopje SENSEO® koffie ook met je kat of heb je een andere nummer één met wie je dit momentje deelt? Laat ons weten hoe jij en jouw nummer één het liefst van de enige echte koffiepads genieten op senseo.nl/zoisermaar­een en maak kans op een dagje uit t.w.v. € 500!